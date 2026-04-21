Este miércoles 22 de abril, el Turf Moor será el escenario de un duelo clave por la jornada 34 de la Premier League. Los pronósticos del Burnley vs Manchester City apuntan a una clara superioridad del equipo visitante, que necesita los tres puntos para seguir en la carrera por el título.

Pronósticos del Burnley vs Manchester City









Victoria del Manchester City - 1.15 vía Stake

Hándicap Asiático Manchester City -2.5 - 2.05 vía Stake

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Puntos clave para el partido del Burnley vs Manchester City









El Burnley acumula 12 partidos consecutivos sin ganar en condición de local en la Premier League.

El Manchester City ganó sus últimos 14 enfrentamientos directos contra el Burnley, con un marcador global de 19-2 en los cinco más recientes.

El City se fue ganando al descanso en 20 de sus 32 partidos de liga esta temporada, más que cualquier otro equipo.

Zian Flemming, máximo goleador del Burnley con nueve tantos, solo anotó uno de ellos en su estadio, el Turf Moor.

Análisis y estado de forma: Burnley vs Manchester City









El Burnley llega a este encuentro en una situación crítica, con un descenso prácticamente confirmado. El equipo no ganó en sus últimos siete partidos de la Premier League (cinco derrotas) y posee la peor defensa del campeonato, habiendo concedido 67 goles. La derrota por 5-1 en el partido de ida en el Etihad Stadium evidencia la brecha de nivel entre ambos conjuntos.

Por otro lado, el Manchester City atraviesa un momento de forma excepcional. Se encuentra inmerso en la lucha por el título y llega con una racha de 15 partidos domésticos sin perder, con 12 victorias. La necesidad de sumar puntos y mejorar su diferencia de goles para superar al Arsenal en la tabla añade una presión adicional para buscar una victoria contundente.

Nuestra apuesta segura: victoria del Manchester City









La consistencia del Manchester City respalda su favoritismo. El equipo de Guardiola promedia 2.27 goles por partido en su racha invicta y se enfrenta a un Burnley que no gana en casa desde octubre. El historial directo es abrumador: el City ganó 18 de los últimos 19 duelos, promediando 3.32 goles a favor y solo 0.32 en contra. Las estadísticas justifican plenamente la cuota del mercado 1X2.

Apuesta 1: Burnley vs Manchester City: Victoria del Manchester City - 1.15 vía Stake

Apuesta de valor: hándicap Asiático Manchester City -2.5









Aquí es donde se encuentra el valor. Dada la necesidad del Manchester City de mejorar su diferencia de goles en la carrera por el título, una victoria por un amplio margen es un resultado probable. El equipo visitante ha cubierto un hándicap asiático de -2.5 en ocho de sus últimas 14 victorias contra el Burnley. El 5-1 del partido de ida es un precedente claro de su capacidad para superar esta línea, lo que convierte a esta cuota en una opción atractiva para un mayor retorno.

Apuesta 2: Burnley vs Manchester City: Hándicap Asiático Manchester City -2.5 - 2.05 vía Stake

Comparativa de cuotas: Burnley vs Manchester City





Resultado Cuotas Burnley 17.00 Empate 9.00 Manchester City 1.15

Alineaciones probables: Burnley vs Manchester City







