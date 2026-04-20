Este martes 21 de abril, el Real Madrid recibe al Alavés en el Santiago Bernabéu por la jornada 32 de La Liga. Un partido crucial para las aspiraciones de ambos equipos, con el equipo local buscando mantener vivas sus esperanzas de título y el visitante luchando por evitar el descenso.

Pronósticos del Real Madrid vs Alavés









Real Madrid gana el partido - 1.28 vía Betano

Ambos equipos anotan - 1.82 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Real Madrid vs Alavés









El Real Madrid registra la selección de “ambos equipos anotan” en 9 de sus 16 partidos en el Bernabéu esta temporada, lo que representa una tasa de acierto del 56%.

El Alavés llega a Madrid con una racha de cinco partidos consecutivos en La Liga donde se cumplió el mercado de “ambos equipos anotan”.

La ofensiva del Alavés ha mostrado una notable mejoría, anotando tres goles como visitante ante la Real Sociedad y dos en su visita al Valencia recientemente.

El Real Madrid ganó sus últimos ocho enfrentamientos directos contra el Alavés, demostrando una clara superioridad histórica.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Alavés









El Real Madrid afronta este partido con la obligación de ganar. Tras una eliminación en la Champions League y dos partidos sin victoria en La Liga, el equipo se encuentra a nueve puntos del liderato. A pesar de su formidable ataque, promediando 2.31 goles por partido en casa, su defensa mostró fragilidad, concediendo goles en sus últimos ocho encuentros de liga. Su rendimiento en el Santiago Bernabéu, con 13 victorias en 16 partidos, es su principal argumento para justificar el favoritismo en las cuotas Real Madrid vs Alavés.

Por su parte, el Alavés llega en su mejor momento de la temporada, con una racha de cuatro partidos invicto. Ubicado apenas un punto por encima de la zona de descenso, cada punto es vital. El equipo mejoró significativamente su producción ofensiva, anotando consistentemente en las últimas semanas. Buscarán explotar las debilidades defensivas del equipo local para obtener un resultado que les permita seguir en la lucha por la permanencia.

Nuestra apuesta segura: Real Madrid gana el partido









La victoria del Real Madrid es el resultado más probable. La necesidad de sumar tres puntos para mantener sus opciones al título, junto con su sólido registro como local, son factores determinantes. El Alavés perdió 10 de sus 16 partidos como visitante, una estadística que refuerza la lógica detrás del favoritismo local. La superioridad histórica, con ocho victorias consecutivas sobre el Alavés, respalda a esta selección como una opción de bajo riesgo en las apuestas La Liga.

Apuesta 1: Real Madrid vs Alaves: Real Madrid gana el partido - 1.28 vía Betano

Apuesta de valor: ambos equipos anotan









La cuota por la victoria simple del Real Madrid ofrece un retorno limitado. Sin embargo, el mercado de goles presenta una oportunidad de valor. El Alavés encontró una notable efectividad ofensiva en su lucha por no descender, marcando en sus últimos cinco partidos de liga. Combinado con la vulnerabilidad defensiva del Real Madrid, que permitió goles en sus últimos ocho juegos, la probabilidad de que ambos equipos anoten es alta. El 56% de los partidos del Real Madrid en casa han visto goles de ambos lados, lo que convierte a esta cuota en una apuesta atractiva.

Apuesta 2: Real Madrid vs Alavés: Ambos equipos anotan - 1.82 vía Betano

Comparativa de cuotas: Real Madrid vs Alavés





Resultado Cuotas Real Madrid 1.28 Empate 5.70 Alaves 10.75

Alineaciones probables: Real Madrid vs Alavés







