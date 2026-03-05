Este análisis para los pronósticos Celta vs Real Madrid corresponde al partido inaugural de la jornada 27 de La Liga. El encuentro se disputará el viernes 6 de marzo en el Estadio de Balaídos. El equipo local busca consolidarse en puestos europeos frente a un rival directo afectado por resultados adversos.

Pronósticos del Celta vs Real Madrid

Ambos equipos anotan - 1.65 vía Stake

Victoria del Celta Vigo - 3.40 vía Stake

Puntos clave para el partido Celta vs Real Madrid

Desde la décima jornada de La Liga, el Celta de Vigo ha sumado 33 puntos, solo tres menos que el Real Madrid en el mismo periodo.

El Real Madrid llega tras sufrir dos derrotas consecutivas en la liga, algo que no ocurría desde mayo de 2019.

El equipo visitante dejó de marcar en solo uno de sus 13 partidos fuera de casa en La Liga.

El Celta de Vigo marcó en sus últimos ocho partidos como local en todas las competiciones, promediando dos goles por encuentro.

Análisis y estado de forma: Celta vs Real Madrid

El Celta de Vigo atraviesa un momento de forma notable. Después de un inicio de temporada irregular, el equipo ha logrado una consistencia que lo posiciona en la sexta plaza, con aspiraciones a competiciones europeas. Llegan a este partido con una racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo por 2-0 sobre el Real Madrid en el partido de la primera vuelta. Su rendimiento ofensivo en casa es un factor determinante.

Por el contrario, el Real Madrid se encuentra en una fase de incertidumbre. Las dos derrotas ligueras consecutivas han permitido que el liderato se aleje a cuatro puntos. A esto se suma una considerable lista de ausencias por lesión y sanción que afecta a todas las líneas del equipo, especialmente en ataque. La presión es alta para revertir la situación y mantener vivas sus opciones en el campeonato.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

La solidez ofensiva de ambos conjuntos respalda esta selección. El Real Madrid demostró ser efectivo fuera de casa, marcando en 12 de sus 13 desplazamientos ligueros. Sin embargo, su defensa ha mostrado fragilidad recientemente, manteniendo su portería a cero en solo uno de sus últimos cinco partidos. Por su parte, el Celta de Vigo anotó en sus últimos ocho encuentros como local. Históricamente, en 11 de los últimos 12 enfrentamientos entre ambos en este estadio, los dos equipos marcaron.

Apuesta 1: Celta vs Real Madrid: Ambos equipos anotan - 1.65 vía Stake

Apuesta de valor: Victoria del Celta Vigo

El valor de la cuota por la victoria local se fundamenta en la situación actual del Real Madrid. Las dos derrotas consecutivas y, sobre todo, las importantes ausencias de jugadores clave como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo, merman significativamente su potencial. El Celta de Vigo, en contraste, llega con una dinámica positiva, una racha de cuatro victorias y el antecedente de haber ganado ya en el Santiago Bernabéu esta temporada, lo que justifica considerar su victoria como una opción de alto valor.

Apuesta 2: Celta vs Real Madrid: Victoria del Celta Vigo - 3.40 vía Stake

Comparativa de cuotas: Celta vs Real Madrid

Resultado Cuotas Celta Vigo 3.40 Empate 3.45 Real Madrid 2.10

Alineaciones probables: Celta vs Real Madrid