Análisis de apuestas Chelsea vs Arsenal

Chelsea y Arsenal se enfrentan en el gran partidazo del fin de semana en la Premier League. Se verán las caras el primero y el segundo de la clasificación. Además, ambos equipos llegan en un muy buen momento a este encuentro de la jornada 13.

Los locales llegan con tres victorias consecutivas entre la Premier League y la Champions. Los dirigidos por Enzo Maresca superaron al Burnley (0-2) el pasado fin de semana. Mientras que en el torneo continental golearon al Barcelona (3-0). Se encuentran en la segunda posición con 23 puntos, a seis de los Gunners, por lo que se trata de un duelo directo.

Por su parte, Arsenal es primero de la tabla con 29 unidades. Los dirigidos por Mikel Arteta tienen balance de 14 triunfos y 2 empates en sus anteriores 16 presentaciones. Cabe mencionar que solo tienen una derrota en la Premier. En la fecha pasada los líderes golearon al Tottenham (4-1) y en Liga de Campeones superaron de gran forma al Bayern Múnich (3-1).

Un punto a considerar es que el Chelsea tiene siete partidos sin vencer al Arsenal entre oficiales y amistosos. Asimismo, estos equipos igualaron en los dos enfrentamientos más recientes en este escenario.

Por las características de ambos equipos, se espera un partido parejo e intenso. Arsenal aparece como favorito en las apuestas, pero se debe tomar en consideración el buen fútbol que ha mostrado el actual conjunto campeón del mundo.

Sin valla invicta

Es probable que ambos equipos anoten por los últimos resultados. Ese pronóstico en tres de los cinco enfrentamientos más recientes entre Chelsea y Arsenal en la Premier League, donde se incluyen los anteriores dos duelos en Stamford Bridge.

Asimismo, ambas escuadras marcaron en tres de los últimos cuatro encuentros de los Blues en casa, así como en las pasadas tres presentaciones de los dirigidos por Arteta.,

Duelo con varios goles

Por el poderío ofensivo de ambos equipos, y sus anteriores actuaciones, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en ocho de las últimas diez presentaciones del Chelsea entre todas las competiciones.

De igual manera, se marcaron más de 2.5 goles en los cuatro partidos más recientes del Arsenal y en tres de los pasados cinco duelos entre ambos.

Empate en el primer tiempo

Por el buen momento que viven ambos equipos, es probable que el partido sea parejo, así que podría culminar igualada la primera parte. Ese pronóstico se cumplió en el enfrentamiento entre Chelsea y Arsenal en este escenario de la campaña pasada.

Además, esto se dio en las últimas dos presentaciones del Chelsea en la Premier League.

Cuotas Chelsea vs Arsenal





Resultado Cuotas Chelsea 3.45 Empate 3.16 Arsenal 2.25

Chelsea vs Arsenal: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 215 ocasiones. El balance es de 68 victorias del Chelsea, 61 empates y 85 triunfos del Arsenal. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: