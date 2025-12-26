Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Chelsea vs Aston Villa, correspondiente a la jornada 18 de la Premier League que se jugará este sábado 27 de diciembre en Stamford Bridge.

Pronósticos: Chelsea vs Aston Villa





Ambos equipos marcan - 1.59 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles - 1.60 vía Te Apuesto

Más de 1.5 goles en la primera mitad - 2.25 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Chelsea vs Aston Villa

Chelsea recibe la visita del Aston Villa en un encuentro de la jornada 18 de la Premier League. Se trata de un duelo clave para los visitantes que se ubican a solo tres puntos de la cima, mientras que los Blues quieren consolidarse en el top 4 de la clasificación.

El equipo local viene de eliminar al Cardiff (1-3) en la Carabao Cup y empató con Newcastle (2-2) el pasado fin de semana. Los dirigidos por Enzo Maresca tienen una sola derrota en sus últimas siete presentaciones en la Premier. Se ubican en la cuarta posición con 29 puntos.

Por su parte, Aston Villa suma diez triunfos al hilo entre todas las competiciones. Los dirigidos por Unai Emery llegan a Stamford Bridge tras vencer en las últimas dos fechas al West Ham (2-3) y Manchester United (2-1). Se encuentran en la tercera casilla con 36 unidades.

Ante la realidad de ambos equipos, y sus anteriores presentaciones, se espera un compromiso parejo e intenso. También es probable que se anoten varios goles en ambos tiempos.

Goles de ambos equipos

Es probable que los dos equipos marquen por los antecedentes más recientes y su poderío ofensivo. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro presentaciones del Chelsea entre todas las competiciones.

Además, esto se dio en los anteriores cinco encuentros del Aston Villa, así como en tres de los cuatro duelos más recientes entre ambos.

Apuesta 1: Chelsea vs Aston Villa: Ambos equipos marcan - 1.59 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

En cuatro de los últimos seis compromisos del Chelsea se marcaron más de 2.5 goles, por lo que esa historia podría repetirse en esta ocasión. Asimismo, se superó esa cantidad de goles en los cinco encuentros más recientes de los dirigidos por Emery.

De igual manera, en los anteriores cuatro compromisos entre ambos se anotaron más de 2.5 goles.

Apuesta 2: Chelsea vs Aston Villa: Más de 2.5 goles - 1.60 vía Te Apuesto

Goles en el primer tiempo

En dos de los anteriores tres encuentros del Chelsea se marcaron más de 1.5 goles en el primer tiempo, por lo que ese pronóstico podría cumplirse ante Aston Villa ante el estilo ofensivo de ambos y lo que se espera de partido.

Además, esto se dio en tres de los cuatro duelos más recientes entre ambos y en las últimas cuatro presentaciones de los Villanos.

Apuesta 3: Chelsea vs Aston Villa: Más de 1.5 goles en la primera mitad - 2.25 vía Te Apuesto

Cuotas Chelsea vs Aston Villa

Resultado Cuotas Chelsea 1.84 Empate 3.65 Aston Villa 4.14

Chelsea vs Aston Villa: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 168 oportunidades. El balance es de 68 victorias del Chelsea, 37 empates y 62 triunfos de Aston Villa. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: