Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido amistoso de pretemporada del Chelsea vs Bayer Leverkusen que se disputará el viernes 8 de agosto en el Stamford Bridge.

Pronósticos: Chelsea vs Bayer Leverkusen





Ambos equipos anotan – 1.36 vía Te Apuesto

– 1.36 vía Te Apuesto Chelsea marca en ambas mitades – 2.10 vía Te Apuesto

– 2.10 vía Te Apuesto Chelsea no recibe gol en el primer tiempo – 1.85 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Chelsea vs Bayer Leverkusen

Chelsea comienza la pretemporada enfrentando al Bayer Leverkusen en Stamford Bridge. Este será la primera presentación de los dirigidos por Enzo Maresca tras su consagración en el Mundial de Clubes. Por su parte, los alemanes llegan con mayor rodaje porque ya han jugado cuatro amistosos.

Los blues terminaron el Mundial de Clubes con cinco victorias consecutivas. En la semifinal derrotaron a Fluminense (0-2) y en la final golearon al PSG (3-0). Cabe mencionar que se espera un equipo con varios cambios en el once titular al tratarse del primer compromiso de la pretemporada.

Chelsea tendrá al frente a un Bayer Leverkusen que llega con tres triunfos al hilo. Los dirigidos por Erik Ten Hag perdieron en su primer amistoso frente al Flamengo Sub20 (5-1), pero luego vencieron al Bochum (0-2), Sittard (1-2) y Pisa (3-0).

Al jugar en casa, el Chelsea aparece como el claro favorito, aunque se debe tomar en consideración que los alemanes llegan con mayor ritmo futbolístico, por lo que podría ser un duelo muy parejo.

Duelo con ambos equipos

Por las características del compromiso, es probable que anoten ambos equipos, ya que seguramente se darán muchos cambios en los dos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos cuatro duelos del Chelsea.

Asimismo, ambos equipos anotaron en dos de los cuatro amistosos disputados por el equipo de Erik Ten Hag.

Apuesta 1: Chelsea vs Bayer Leverkusen: Ambos equipos anotan – 1.36 vía Te Apuesto

Goles en ambos tiempos

Por el poderío ofensivo del Chelsea, y su condición de local, no extrañaría que los de Maresca anoten en los dos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus cuatro victorias más recientes en el Mundial de Clubes.

De igual manera, se debe señalar que el Bayer Leverkusen recibió goles en ambos tiempos en su única derrota de la pretemporada .

Apuesta 2:Chelsea vs Bayer Leverkusen: Chelsea marca en ambas mitades – 2.10 vía Te Apuesto

Valla invicta en el 1T

Por los antecedentes más recientes, es probable que el Chelsea no reciba goles en el primer tiempo. Esto se dio en sus últimos cinco partidos. Además, el Leverkusen no anotó en la primera parte de su única derrota en la pretemporada.

Apuesta 3: Chelsea vs Bayer Leverkusen: Chelsea no recibe gol en el primer tiempo – 1.85 vía Te Apuesto

Cuotas: Chelsea vs Bayer Leverkusen

Resultado Cuotas Chelsea 1.86 Empate 4.29 Bayer Leverkusen 3.45

Chelsea vs Bayer Leverkusen: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en dos ocasiones. El balance es de una victoria para cada uno. Los resultados de los dos partidos fueron los siguientes: