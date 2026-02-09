Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Chelsea vs Leeds, un duelo correspondiente a la jornada 26 de la Premier League que se jugará este martes 10 de febrero en Stamford Bridge.

Pronósticos: Chelsea vs Leeds

Chelsea anota más de 1.5 goles - 1.56 vía Stake

Más de 8.5 córners – 1.52 vía Stake

Gol en cualquier momento de Cole Palmer - 2.55 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Chelsea vs Leeds

Chelsea saldrá con la misión de extender su racha positiva en la Premier League cuando reciba la visita del Leeds en un duelo de la jornada 26. Los blues sueñan con escalar al top 4, pero el equipo visitante quiere alejarse de los últimos lugares.

Los dirigidos por Liam Rosenior vienen de vencer al Wolves (1-3) y en el anterior duelo en casa superaron al West Ham (3-2). Los locales se ubican en la quinta casilla de la tabla con 43 puntos, solo uno por debajo del Manchester United (4°).

Por su parte, Leeds United llega en buen momento porque solo tiene una derrota en sus cuatro presentaciones más recientes en Premier League. Los visitantes vencieron el pasado fin de semana al Nottingham Forest (3-1). Se ubican en la decimosexta posición con 29 unidades.

Cabe mencionar que en la primera vuelta Leeds se quedó con la victoria, pero Chelsea ganó los últimos dos enfrentamientos entre ambos en este escenario. Se espera en el duelo un nuevo triunfo de los blues.

Goles del Chelsea

Por las anteriores presentaciones del Chelsea se espera que los blues anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus anteriores cinco duelos y en el último enfrentamiento entre ambos en Stamford Bridge.

También, se debe mencionar que Leeds recibió más de 1.5 goles en sus dos derrotas más recientes.

Apuesta 1: Chelsea vs Leeds: Chelsea anota más de 1.5 goles - 1.56 vía Stake

Más de 8.5 córners

Ante las características de la cancha y el estilo ofensivo de ambos equipos es probable que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Esto se dio en los tres compromisos más recientes del Chelsea en Stamford Bridge.

De igual manera, en tres de los últimos cinco encuentros del Leeds se cobraron más de 8.5 córners.

Apuesta 2: Chelsea vs Leeds: Más de 8.5 córners - 1.52 vía Stake

Gran momento de Palmer

Cole Palmer vive un gran momento, por lo que podría anotar ante Leeds. El volante viene de marcar un triplete frente al Wolves el pasado fin de semana. También, marcó en uno de los anteriores dos duelos en casa.

Apuesta 3: Chelsea vs Leeds: Gol en cualquier momento de Cole Palmer - 2.55 vía Stake

Cuotas Chelsea vs Leeds

Resultado Cuotas Chelsea 1.57 Empate 4.40 Leeds 5.80

Chelsea vs Leeds: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 110 oportunidades. El balance es de 39 victorias del Chelsea, 30 empates y 41 triunfos del Leeds. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: