Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Cienciano vs Bolívar, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se disputará este miércoles 20 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco.

Análisis de apuestas Cienciano vs Bolívar

Cienciano se medirá a Bolívar en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Papá saldrá por la remontada, mientras que el cuadro del Altiplano quiere aprovechar la ventaja de la ida (2-0) para avanzar en el torneo.

Los locales no vieron acción el pasado fin de semana en el torneo peruano. Además, se debe señalar que suman seis partidos sin perder en casa, mientras que en fase de grupos terminó invicto frente a su afición con balance de dos victorias y un empate.

Por su parte, Bolívar llega con cuatro duelos consecutivos sin derrotas. El pasado fin de semana, el cuadro dirigido por Flavio Robatto empató como visitante ante Blooming (1-1). Asimismo, es necesario señalar que los bolivianos ganaron en su presentación fuera de casa en el playoff ante Palestino (0-3).

Ante las características del partido, y también de ambos equipos, se esperan 90 minutos con muchas ocasiones de cara al arco. De igual forma, se debe indicar que Cienciano es favorito por el fútbol que suele mostrar en casa.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en el último partido del Cienciano en casa. Además, se superó esa cantidad de goles en dos de los tres compromisos del Papá como local en la fase de grupos.

De igual manera, se debe tomar en consideración que se superó esa cantidad de goles en cuatro de las anteriores siete presentaciones del Bolívar.

Apuesta 1: Cienciano vs Bolívar: Más de 2.5 goles – 1.58 vía Te Apuesto

Cienciano abre el marcador

Por el buen fútbol que muestran en casa, no extrañaría que Cienciano abre el marcador. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco duelos del equipo peruano frente a su afición.

De igual manera, esto se dio en dos de los tres compromisos de Cienciano por la fase de grupos de la competición.

Apuesta 2:Cienciano vs Bolívar: Cienciano anota el primer gol – 1.74 vía Te Apuesto

Más de 10.5 córners

Por la necesidad de Cienciano, y el estilo de juego que tienen estos equipos, es probable que se cobren más de 10.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en uno de los últimos dos encuentros como local del conjunto dirigido por Carlos Desio.

También esto se dio en el partido disputado por Bolívar el pasado fin de semana en la Copa Paceña.

Apuesta 3: Cienciano vs Bolívar: Más de 10.5 córners – 1.76 vía Te Apuesto

Cuotas: Cienciano vs Bolívar

Resultado Cuotas Cienciano 2.09 Empate 3.49 Bolívar 3.39

Cienciano vs Bolívar: Enfrentamientos directos

Este será el sexto duelo entre ambos. El balance es de 2 triunfos del Cienciano y 3 victorias de Bolívar. Los resultados de los esos cinco encuentros fueron los siguientes: