El análisis para los pronósticos Colombia vs Francia se centra en el poder ofensivo de ambas selecciones, que se enfrentan en un amistoso de alto perfil este 29 de marzo en el Northwest Stadium. Mientras Francia es favorita en los mercados, la racha de Colombia sugiere un partido más equilibrado de lo que indican las cuotas.

Pronósticos del Colombia vs Francia









Más de 2.5 goles - 1.68 vía Te Apuesto

Empate - 3.75 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Colombia vs Francia

Colombia ha construido una racha de nueve partidos sin conocer la derrota antes de esta fecha internacional.

Francia llega con un registro ofensivo notable, habiendo marcado dos o más goles en nueve encuentros consecutivos.

Ambas selecciones muestran una clara tendencia a partidos con goles: cinco de los últimos seis de Colombia y los cinco más recientes de clasificación de Francia superaron la línea de 2.5 goles.

El ataque francés, con jugadores como Kylian Mbappé y Michael Olise, representa una amenaza constante para cualquier defensa.

Análisis y estado de forma: Colombia vs Francia

Colombia, actualmente en el puesto 13 del ranking FIFA, llega a este encuentro con una dinámica muy positiva. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo acumula una racha de nueve partidos invicto, demostrando solidez defensiva con cinco porterías a cero en sus últimos diez juegos y un promedio de posesión del 57%. Su capacidad para competir contra rivales de élite, como lo demuestran sus empates contra Argentina y Brasil, los posiciona como un oponente de cuidado.

Por su parte, Francia, tercera en el ranking FIFA, es una de las selecciones más potentes del mundo. Dominó su fase de clasificación al Mundial y ha ganado 11 de sus últimos 15 partidos, con un promedio de 2.4 goles por encuentro. A pesar de algunas ausencias en defensa, la profundidad de su plantilla y la calidad de su línea de ataque, liderada por Kylian Mbappé, le otorgan un claro favoritismo y la capacidad de desequilibrar el marcador en cualquier momento.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles

Este mercado se fundamenta en la capacidad ofensiva de ambos equipos. Tanto Colombia como Francia cuentan con atacantes de primer nivel que militan en las mejores ligas europeas, como Luis Díaz, Luis Suárez, Kylian Mbappé y Michael Olise. Las estadísticas respaldan esta tendencia: cinco de los últimos seis partidos de Colombia y los últimos cinco de clasificación de Francia han registrado tres o más goles. La naturaleza de un partido amistoso puede favorecer un enfoque más abierto, lo que incrementa la probabilidad de un marcador con varios goles.

Apuesta 1: Colombia vs Francia: Más de 2.5 goles - 1.68 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Empate

Aunque Francia parte como favorita, la cuota por el empate ofrece un valor significativo. Colombia atraviesa una racha de nueve partidos sin perder y ha demostrado ser un rival competitivo ante potencias mundiales. El hecho de que Francia no haya disputado un partido oficial desde noviembre de 2025 podría afectar su cohesión. Considerando la solidez colombiana y el contexto de un amistoso, un resultado de igualdad es un escenario plausible, y la cuota de 3.85 justifica el riesgo.

Apuesta 2: Colombia vs Francia: Empate - 3.75 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Colombia vs Francia

Resultado Cuotas Colombia 4.89 Empate 3.75 Francia 1.70

Alineaciones probables Colombia vs Francia