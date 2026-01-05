Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Crystal Palace vs Aston Villa, correspondiente a la jornada 21 de la Premier League que se jugará este miércoles 7 de enero en el Selhurst Park.

Pronósticos: Crystal Palace vs Aston Villa





Ambos equipos marcan - 1.72 vía Stake

Total superior 2.5 goles - 1.90 vía Stake

Total superior 9.5 córners - 1.80 vía Stake

Análisis de apuestas Crystal Palace vs Aston Villa

Crystal Palace se medirá al Aston Villa en un interesante compromiso correspondiente a la jornada 21 de la Premier League. Los Villanos quieren mantenerse en la tercera casilla, mientras que el cuadro local buscará acercarse a la lucha por los lugares a competiciones europeas.

Las Águilas encuentran en la decimocuarta casilla con 27 puntos, pero a solo cuatro de la quinta casilla en una reñida tabla de Premier League. El equipo local viene de caer con Newcastle (2-0), mientras que en el último duelo frente a su afición igualó con Fulham (1-1).

Por su lado, Aston Villa derrotó el pasado fin de semana al Nottingham Forest (3-1). Además, los dirigidos por Unai Emery solo tienen una caída en sus diez presentaciones más recientes (4-1 vs Arsenal). Se ubican en la tercera casilla con 42 unidades, las mismas que suma Manchester City (2°).

Ante la realidad de ambos equipos, no hay duda que Aston Villa es el equipo favorito. También se espera un compromiso con varios goles.

Duelo sin valla invicta

Por los resultados más recientes, y las características del partido, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores seis presentaciones del Crystal Palace en la temporada.

Asimismo, ambos equipos marcaron en los últimos ocho compromisos del Aston Villa y en tres de los anteriores cinco enfrentamientos entre estos clubes.

Apuesta 1: Crystal Palace vs Aston Villa: Ambos equipos marcan - 1.72 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por las anteriores presentaciones del Aston Villa, y su poderío ofensivo, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los ocho duelos más recientes de los dirigidos por Unai Emery.

También se superó esa cantidad de goles en los últimos siete partidos entre ambos, así como en tres de las pasadas seis presentaciones del Crystal Palace.

Apuesta 2: Crystal Palace vs Aston Villa: Total superior 2.5 goles - 1.90 vía Stake

Más de 9.5 córners

En dos de los anteriores cuatro encuentros del Aston Villa, se cobraron más de 9.5 tiros de esquina, así que esa historia podría repetirse. Asimismo, se superó esa cifra en el último compromiso de Las Águilas en la Premier League.

Igualmente se cobraron más de 9.5 tiros de esquina en los últimos dos duelos entre ambos.

Apuesta 3: Crystal Palace vs Aston Villa: Total superior 9.5 córners - 1.80 vía Stake

Cuotas Crystal Palace vs Aston Villa





Resultado Cuotas Crystal Palace 3.10 Empate 3.30 Aston Villa 2.35





Crystal Palace vs Aston Villa: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 58 oportunidades. El balance es de 19 victorias del Crystal Palace, 16 empates y 23 triunfos del Aston Villa. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: