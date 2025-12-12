Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Crystal Palace vs Manchester City, correspondiente a la jornada 16 de la Premier League que se jugará este domingo 14 de diciembre en el Selhurst Park Stadium de Londres.

Pronósticos: Crystal Palace vs Manchester City





Más de 2.5 goles - 1.62 vía Te Apuesto

Gol de Erling Haaland - 1.79 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan - 1.59 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Crystal Palace vs Manchester City

Crystal Palace y Manchester City se verán las caras en uno de los duelos más interesantes del fin de semana en la Premier League. Se trata de dos equipos que han mostrado una gran imagen y llegan en gran momento futbolístico.

Los locales vienen con tres victorias consecutivas entre la Premier League y la Conference League. Las Gaviotas derrotaron en la pasada jornada al Fulham (1-2) y entre semana al Shelbourne (0-3) en el torneo continental. Los dirigidos por Oliver Glasner se ubican en la cuarta posición con 26 puntos.

Por su parte, Manchester City tiene cuatro triunfos consecutivos entre la Premier League y Champions. Los dirigidos por Pep Guardiola superaron en la fecha pasada al Sunderland (3-0), mientras que entre semana derrotaron al Real Madrid (1-2) en el Bernabéu.

Cabe mencionar que Crystal Palace perdió su último partido como local frente al Manchester United, mientras que los Citizens le ganaron al Fulham (4-5) en la pasada presentación fuera de casa. Todo apunta a un duelo lleno de goles por las características de ambos planteles.

Asimismo, se debe mencionar que Manchester City aparece como el equipo favorito, pero Crystal Palace vive un buen momento.

Duelo lleno de goles

Por el poderío ofensivo de ambos equipos, y sus antecedentes más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco encuentros del Crystal Palace.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en las últimas cuatro presentaciones del Manchester City.

Apuesta 1: Crystal Palace vs Manchester City: Más de 2.5 goles - 1.62 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Erling Haaland vive una temporada de ensueño, por lo que podría marcar en cualquier momento. El noruego tiene 15 goles en la Premier y 21 tomando en consideración la Champions League. Cabe mencionar que el ariete viene de anotar en la visita al Real Madrid.

Asimismo, Haaland anotó en la última visita del Manchester City en el campeonato ante Fulham.

Apuesta 2: Crystal Palace vs Manchester City: Gol de Erling Haaland - 1.79 vía Te Apuesto

Duelo sin valla invicta

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro partidos del Crystal Palace. Además, esto se dio en dos de los últimos tres compromisos de los Citizens en el torneo.

Además, ambos equipos marcaron en los cuatro duelos más recientes entre Crystal Palace y Manchester City.

Apuesta 3: Crystal Palace vs Manchester City: Ambos equipos marcan - 1.59 vía Te Apuesto

Cuotas Crystal Palace vs Manchester City





Resultado Cuotas Crystal Palace 4.04 Empate 3.63 Manchester City 1.86

Crystal Palace vs Manchester City: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 74 ocasiones. El balance es 39 victorias del Manchester City, 17 empates y 18 triunfos del Crystal Palace. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: