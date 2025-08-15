Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Espanyol vs Atlético de Madrid, correspondiente a la primera fecha de LaLiga que se disputará este domingo 17 de agosto en el RCDE Stadium (Estadio Cornellà-El Prat).

Pronósticos: Espanyol vs Atlético de Madrid





Atlético anota más de 1.5 goles – 1.84 vía Te Apuesto

– 1.84 vía Te Apuesto Atlético de Madrid no recibe gol – 1.85 vía Te Apuesto

– 1.85 vía Te Apuesto Gol de Julián Álvarez en cualquier momento – 2.16 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Espanyol vs Atlético de Madrid

Espanyol se medirá al Atlético de Madrid en un encuentro correspondiente a la primera jornada de LaLiga. Se trata de un duelo entre un equipo que aspira ubicarse lejos de la zona de descenso ante uno de los favoritos al campeonato.

Los locales jugaron seis partidos de pretemporada, donde terminaron con un balance de cuatro victorias y dos empates. En su último compromiso, los periquitos igualaron con Newcastle (2-2). Cabe mencionar que, en la pasada campaña, se ubicaron en la decimocuarta casilla con 42 unidades.

Por su parte, el Atlético de Madrid solo disputó dos duelos de preparación tras su participación en el Mundial de Clubes. Los dirigidos por Diego Simeone cayeron ante Porto (0-1) y superaron al Newcastle (0-2). Es importante tomar en cuenta que incorporaron a varios jugadores como el argentino Thiago Almada o el español Alex Baena.

En la temporada pasada, estos equipos empataron en sus dos enfrentamientos, pero en esta ocasión Los Colchoneros aparecen como favoritos por el poderío de su plantilla.

Goles de los colchoneros

Por los antecedentes más recientes, y la fortaleza en ataque de los rojiblancos, no extrañaría que anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus tres victorias más recientes, donde se incluye el amistoso ante Newcastle (0-2) en el cierre de la pretemporada.

Además, Espanyol recibe más de 1.5 goles en su anterior compromiso y en sus últimas tres derrotas en LaLiga pasada.

Apuesta 1: Espanyol vs Atlético de Madrid: Atlético anota más de 1.5 goles – 1.84 vía Te Apuesto

Triunfo con valla invicta

Por la gran defensa que tiene el Atlético, y sus anteriores resultados, es probable que consigan el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas dos victorias y en el cierre de la temporada pasada ante Girona (0-4).

Apuesta 2:Espanyol vs Atlético de Madrid: Atlético de Madrid no recibe gol – 1.85 vía Te Apuesto

Olfato goleador

El argentino, Julián Álvarez, es la referencia ofensiva de los dirigidos por Simeone, por lo que podría anotar un gol en cualquier momento. Ese pronóstico se cumplió en la victoria de los colchoneros ante Newcastle en la pretemporada.

Álvarez anotó 17 goles en LaLiga y un total de 29 entre todas las competiciones.

Apuesta 3: Espanyol vs Atlético de Madrid: Gol de Julián Álvarez en cualquier momento – 2.16 vía Te Apuesto

Cuotas: Espanyol vs Atlético de Madrid

Resultado Cuotas Espanyol 6.49 Empate 3.66 Atlético de Madrid 1.61

Espanyol vs Atlético de Madrid: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 180 oportunidades. El balance es de 50 triunfos para Espanyol, 37 empates y 93 victorias del Atlético. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: