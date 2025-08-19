Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que se disputará este miércoles 20 de agosto en el Estadio UNO de La Plata.

Pronósticos: Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño





No anotan ambos equipos – 1.61 vía Te Apuesto

– 1.61 vía Te Apuesto Estudiantes anota más de 1.5 goles – 1.90 vía Te Apuesto

– 1.90 vía Te Apuesto Más de 5.5 tarjetas – 1.87 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño

Estudiantes de La Plata buscará aprovechar la ventaja en la serie (1-0) para conseguir la clasificación a cuartos cuando se enfrente a Cerro Porteño en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los argentinos, dirigidos por Eduardo Domínguez, vienen de caer frente a Banfield (3-2) en el torneo argentino. Ese resultado cortó una racha de cuatro victorias consecutivas. Cabe mencionar que, en fase de grupos, el Pincha ganó dos de las tres presentaciones ante su afición.

Por su parte, Cerro Porteño derrotó el pasado fin de semana a Guaraní (3-4). Este conjunto, dirigido por Diego Martínez, solo tiene una caída en sus diez partidos más recientes, pero fue justamente en la ida ante Estudiantes.

Un punto a tomar en consideración es que los paraguayos perdieron dos de sus encuentros fuera de casa en la fase de grupos. Además, en esos dos compromisos ante Palmeiras y Bolívar, los de Martínez no anotaron goles.

Por las características del partido, y los resultados más recientes, se espera un encuentro muy cerrado, pero Estudiantes es claro favorito por la calidad de su plantel, además del apoyo de su afición.

Duelo con valla invicta

Es probable que ambos equipos no anoten por los anteriores resultados. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos siete partidos de Estudiantes. Asimismo, esto se dio en dos de los tres duelos del Pincha en casa por la fase de grupos.

De igual manera, esto pasó en dos de los últimos tres encuentros de Cerro Porteño, así como en sus tres presentaciones como visitante en la competición.

Apuesta 1: Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño: No anotan ambos equipos – 1.61 vía Te Apuesto

Goles locales

Por el poderío ofensivo de los locales, y sus resultados más recientes, no extrañaría que anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores siete encuentros disputados por El Pincha.

Además, esto se dio en el último compromiso de Estudiantes de La Plata como local en la fase de grupos.

Apuesta 2:Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño: Estudiantes anota más de 1.5 goles – 1.90 vía Te Apuesto

Más de 5.5 tarjetas

Por todo lo que está en juego, y las características de los equipos, es probable que el duelo termine con más de 5.5 tarjetas. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los dirigidos por Domínguez.

De igual forma, esto se dio en el último partido de Cerro Porteño como visitante ante Guaraní.

Apuesta 3: Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño: Más de 5.5 tarjetas – 1.87 vía Te Apuesto

Cuotas: Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño

Resultado Cuotas Estudiantes LP 1.64 Empate 3.55 Cerro Porteño 5.99

Estudiantes de La Plata vs Cerro Porteño: Enfrentamientos directos

Este será el cuarto duelo entre ambos. El balance es de 1 victoria de Estudiantes de La Plata y 2 empates. Los resultados de esos encuentros fueron los siguientes: