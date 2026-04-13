Estudiantes recibe a Cusco FC este martes 14 de abril de 2026 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi por la segunda jornada del Grupo A la Copa Libertadores. Los locales vienen de ganar en la Liga Profesional Argentina ante Unión (2-1), mientras que los peruanos no vieron acción este pasado fin de semana por las elecciones presidenciales.

Pronósticos: Estudiantes de La Plata vs Cusco FC





Estudiantes de La Plata gana a cero – 1.69 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles – 1.42 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido Estudiantes de La Plata vs Cusco FC





Estudiantes de La Plata dejó su valla invicta en 4 de sus últimos 6 partidos oficiales disputados en La Plata.

El “Pincha” tiene una sola derrota en sus últimos cinco partidos.

En cuatro de los anteriores seis duelos de Estudiantes en casa se marcaron menos de 2.5 goles.

Cusco perdió tres de sus últimos cinco compromisos fuera de casa.

Los dorados no marcaron en dos de esas tres derrotas en condición de visitantes.

Análisis y estado de forma: Estudiantes de La Plata vs Cusco FC





Estudiantes de La Plata buscará sacar a relucir toda la jerarquía y el poderío de su plantel cuando reciba la visita del Cusco FC en duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. Ambos equipos buscarán su primera victoria en la competición, aunque obviamente los argentinos son claros favoritos por jugar en casa.

Los dirigidos por Alexander Medina tienen la obligación de ganar en casa tras el importante empate en el debut con DIM en Medellín. “El Pincha” viene de vencer a Unión Santa Fe en el torneo local y tiene dos triunfos consecutivos ante su afición.

Por su parte, Cusco buscará sumar en una cancha muy complicada. Los dirigidos por Alejandro Orfila no vieron acción el pasado fin de semana. En su último duelo cayeron con Flamengo (0-2). Cabe mencionar que los dorados ganaron sus dos duelos más recientes fuera de casa en la Liga 1 ante Moquegua (1-2) y Melgar (1-3).

Ante el nivel de ambos equipos se espera un partido intenso y cerrado, aunque Estudiantes es el gran favorito.

Nuestra apuesta segura: triunfo con valla invicta





Se espera un duelo cerrado y dominado por Estudiantes. Ante esa situación no extrañaría que El Pincha consiga el triunfo sin recibir goles. Esto se dio en tres de las últimas cuatro victorias de los dirigidos por Medina en el UNO.

Asimismo, Cusco no marcó en tres de las cuatro derrotas más recientes fuera de casa, así como en el debut ante Flamengo (0-2).

Apuesta 1: Estudiantes de La Plata vs Cusco FC: Estudiantes de La Plata gana a cero – 1.69 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles





Por las actuaciones más recientes de Estudiantes es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus anteriores tres duelos, así como en tres de sus últimas cinco presentaciones en el UNO.

También, se debe considerar que Cusco FC probablemente planteará un bloque bajo muy denso para evitar una goleada

Apuesta 2: Estudiantes de La Plata vs Cusco FC: Menos de 2.5 goles – 1.42 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Estudiantes de La Plata vs Cusco FC

Resultado Cuotas Estudiantes 1.24 Empate 5.35 Cusco FC 15.00

Alineaciones probables Estudiantes de La Plata vs Cusco FC