Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Estudiantes vs Flamengo, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores que se disputará este jueves 25 de septiembre en el Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO) de La Plata.

Pronósticos: Estudiantes vs Flamengo





Ambos equipos marcan – 2.12 vía Stake

– 2.12 vía Stake Más de 2.5 goles – 2.40 vía Stake

– 2.40 vía Stake Gol en ambas mitades – 2.05 vía Stake

Análisis de apuestas Estudiantes vs Flamengo

Estudiantes de La Plata se enfrenta al Flamengo en el duelo decisivo por el pase a la semifinal de la Copa Libertadores. La serie de cuartos de final se encuentra abierta tras el triunfo por un solo gol del equipo brasileño en la ida (2-1), por lo que el cuadro local intentará dar la sorpresa.

El Pincha viene de cortar una racha de tres derrotas consecutivas tras superar el fin de semana al Defensa y Justicia (1-0) en la Liga Profesional. Cabe mencionar que los dirigidos por Eduardo Domínguez tienen un récord de dos victorias, un empate y una derrota jugando en el UNO por la actual edición de la Copa Libertadores.

Por su parte, Flamengo aparece como el gran favorito y llega con 11 partidos consecutivos sin perder. Los dirigidos por Filipe Luis igualaron el pasado fin de semana con Vasco da Gama (1-1) en el Brasileirao. Es importante señalar que el Fla cuenta con balance de dos triunfos y dos empates como visitante en el torneo.

Ante las características del compromiso, así como el estilo que tienen ambos equipos, se espera un enfrentamiento abierto y con varias ocasiones de cara al arco. Flamengo es el candidato a ganar el duelo, pero los locales buscarán mostrar su mejor versión. Se espera un duelo muy intenso.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, y al ser un partido decisivo, no extrañaría que ambos equipos anoten. Esto se dio en dos de las anteriores tres presentaciones de Estudiantes, donde destaca la ida de esta serie. También se cumplió el pronóstico en la única derrota del Pincha en casa por la Libertadores ante U de Chile (1-2).

Apuesta 1: Estudiantes vs Flamengo: Ambos equipos marcan – 2.12 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de ambos conjuntos, y lo mostrado en la ida de esta serie, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores tres presentaciones de los argentinos, así como en uno de los últimos tres duelos más recientes del Flamengo en condición de visitante.

Apuesta 2:Estudiantes vs Flamengo: Más de 2.5 goles – 2.40 vía Stake

Goles en ambos tiempos

Ante el estilo de juego que tienen ambos, y las características del partido, es probable que se anoten goles en ambos tiempos. Esto se dio en dos de las tres presentaciones más recientes de estos clubes, donde se incluye el duelo de ida.

Apuesta 3: Estudiantes vs Flamengo: Gol en ambas mitades – 2.05 vía Stake

Cuotas: Estudiantes vs Flamengo

Flamengo 1.30

Empate 4.80

Estudiantes 11.00

Estudiantes vs Flamengo: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en nueve oportunidades y ocho encuentros fueron por la antigua Supercopa que reunía a los campeones de la Copa Libertadores. El balance es de cuatro victorias del Flamengo, cuatro empates y un triunfo de Estudiantes. El resultado de los últimos cinco partidos fue el siguiente: