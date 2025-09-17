Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Flamengo vs Estudiantes, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores que se disputará este jueves 18 de septiembre en el Maracaná.

Pronósticos: Flamengo vs Estudiantes

Flamengo anota más de 1.5 goles – 1.58 vía Stake

– 1.58 vía Stake Flamengo ganará a cero – 1.70 vía Stake

– 1.70 vía Stake Más de 9.5 córners – 1.90 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Flamengo vs Estudiantes

Flamengo recibe la visita de Estudiantes de La Plata en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Fla quiere aprovechar la localía para tomar ventaja en la serie, mientras que los argentinos sueñan con rescatar un resultado que les permita seguir pensando en la clasificación.

Los locales dirigidos por Felipe Luis buscarán hacer valer su condición de favoritos, la calidad de su plantilla y el buen momento que atraviesan. Flamengo llega con balance de seis victorias y dos empates en sus ocho compromisos más recientes.

El cuadro brasileño viene de vencer al Juventude (0-2) el pasado fin de semana en el Brasileirao, mientras que en la ronda anterior Flamengo dejó en el camino a Internacional (3-0) en una atractiva serie.

Por su parte, Estudiantes no llega en buen momento. El Pincha tiene dos derrotas consecutivas y solo un triunfo en sus anteriores cinco presentaciones. Los dirigidos por Eduardo Dominguez vienen de caer con River Plate (1-2) y en octavos superaron al Cerro Porteño paraguayo en una serie muy reñida (1-0).

Cabe mencionar que Flamengo es claro favorito ante el fútbol que muestran en casa y el momento positivo que atraviesan. Además, este equipo se encuentra entre los candidatos al título de la Copa Libertadores.

Goles del Flamengo

Por el poderío ofensivo del Flamengo, no extrañaría que este equipo anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de sus últimos seis partidos, donde se incluye la vuelta de los octavos de final ante Estudiantes.

De igual forma, Estudiantes de La Plata recibió más de 1.5 goles en sus tres derrotas más recientes.

Apuesta 1: Flamengo vs Estudiantes: Flamengo anota más de 1.5 goles – 1.58 vía Stake

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes es probable que los dirigidos por Felipe Luis consigan el triunfo sin recibir goles. Esto se dio en sus tres victorias más recientes, así como en los dos duelos de octavos de final.

También se debe mencionar que los argentinos no anotaron en dos de sus anteriores cuatro derrotas.

Apuesta 2:Flamengo vs Estudiantes: Flamengo ganará a cero – 1.70 vía Stake

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres presentaciones del Flamengo, así como en los anteriores dos compromisos de Estudiantes.

Apuesta 3: Flamengo vs Estudiantes: Más de 9.5 córners – 1.90 vía Stake

Cuotas: Flamengo vs Estudiantes

Resultado Cuotas Flamengo 1.30 Empate 4.80 Estudiantes 11.00

Flamengo vs Estudiantes: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 8 oportunidades, todos por la antigua Supercopa que reunía a los campeones de la Copa Libertadores. El balance es de 3 victorias del Flamengo, cuatro empates y un triunfo de Estudiantes. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: