Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Fulham vs Manchester City, correspondiente a la jornada 14 de la Premier League que se jugará este martes 2 de diciembre en el estadio Craven Cottage.

Pronósticos: Fulham vs Manchester City





Ambos equipos marcan - 1.68 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles - 1.61 vía Te Apuesto

Erling Haaland goleador en cualquier momento - 1.68 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Fulham vs Manchester City

Fulham se enfrenta al Manchester City en un duelo correspondiente a la jornada 14 de la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola no quieren perder más terreno en la lucha por el liderato y los locales intentarán dar la sorpresa para alejase de la zona baja de la clasificación.

Es importante señalar que el Manchester City suma 18 victorias consecutivas frente a este rival entre todas las competiciones. Además, en los últimos dos enfrentamientos en este escenario, los Citizens dejaron su valla invicta.

Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de vencer al Leeds United (3-2), pero cayeron frente al Newcastle (2-1) en su anterior presentación fuera de casa. Se ubican en la segunda casilla de la clasificación con 25 puntos, a cinco del Arsenal, por lo que necesitan ganar.

Por su parte, Fulham llega con dos triunfos consecutivos frente al Sunderland (1-0) y Tottenham (1-2). Además, este equipo ganó tres de sus anteriores cuatro presentaciones, así que vive su mejor momento de la campaña. Los blancos se encuentran en la decimoquinta posición con 17 unidades.

Ante las diferencias entre ambas plantillas, y el poderío del Manchester City, se espera un triunfo de los dirigidos por Guardiola. También las apuestas apuntan a un duelo con muchas oportunidades de cara al arco.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro presentaciones de los Citizens en la Premier League, donde se incluye el duelo del pasado fin de semana.

Además, ambos equipos anotaron en el partido más reciente del Fulham, así como en cinco de los anteriores siete enfrentamientos entre estos clubes.

Apuesta 1: Fulham vs Manchester City: Ambos equipos marcan - 1.68 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de los visitantes, y los anteriores resultados del Fulham, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro presentaciones de los blancos.

De igual manera, en seis de los siete encuentros más recientes del Manchester City-entre todas las competencias-se superó esa cantidad de goles. Esto también se dio en siete de los anteriores ocho enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 2: Fulham vs Manchester City: Más de 2.5 goles - 1.61 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Por la gran temporada que vive Erling Haaland, es probable que anote un gol en cualquier momento. El noruego tiene 14 goles en la Premier League y solo en cuatro presentaciones de los Citizens se quedó sin marcar.

Además, Haaland marcó en la victoria del City en este escenario de la temporada pasada.

Apuesta 3: Fulham vs Manchester City: Erling Haaland goleador en cualquier momento - 1.68 vía Te Apuesto

Cuotas Fulham vs Manchester City





Resultado Cuotas Fulham 5.11 Empate 3.97 Manchester City 1.63

Fulham vs Manchester City: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 274 ocasiones. El balance es de 16 victorias del Fulham, 16 empates y 42 triunfos del Manchester City. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: