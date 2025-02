Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido del Girona vs Arsenal, correspondiente a la fecha 8 de la UEFA Champions League. El enfrentamiento se jugará este miércoles 29 de enero en el Estadio Montilivi de Girona.

Pronósticos: Girona vs Arsenal





Arsenal gana el partido - 1.57 vía Bet365.

- 1.57 vía Bet365. Ambos equipos anotan: no - 1.95 vía Bet365.

1.95 vía Bet365. Total de goles - menos de 2.5 - 2.10 vía Bet365.

Análisis de apuestas: Girona vs Arsenal

Girona enfrentará al Arsenal en la octava fecha de la UEFA Champions League 2024/2025. Los Gunners quieren sumar tres puntos y llegar a la segunda posición de la tabla.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Sánchez Muñoz no pasa por buen momento, pues viene de perder contra el Rayo Vallecano (1-2) en LaLiga y caer ante Milan (0-1) en la UEFA Champions League.

Al frente se encuentra el Arsenal, que pasa por buen momento, ya que viene de derrotar al Wolves (1-0) en la Premier League y golear al Dinamo (3-0) en la UEFA Champions League.

Arsenal quiere llevarse la victoria

Arsenal sigue pasando por un gran momento en la UEFA Champions League, pues se encuentra tercero en la tabla con 16 puntos. Los Gunners llevan una racha de cinco partidos consecutivos sin perder, por lo que se perfilan como claros favoritos a ganar este encuentro.

Mientras tanto, Girona viene de conseguir una racha negativa de tres derrotas consecutivas y perdieron las últimas dos fechas de la UEFA Champions League.

Apuesta 1 – Girona vs Arsenal: visitante gana el partido - 1.57 vía Bet365.

¿Ambos equipos anotarán?

Todo apunta a que el Arsenal será el claro dominador de este partido, ya que viene de marcar al menos un gol en sus últimos cinco enfrentamientos disputados, mientras que Girona no ha podido hacer una buena temporada en la UEFA Champions League, además de que está en sequía, pues no marcó en los últimos dos duelos de este certamen.

Por otra parte, el conjunto español no demostró su mejor faceta en el juego y mucho menos en materia de anotaciones, por lo que parece que ante Arsenal podría quedarse sin marcar.

Apuesta 2 – Girona vs Arsenal: ambos equipos anotan: no - 1.95 vía Bet365.

Pocos goles en este partido

No hay dudas de que este será un enfrentamiento en el que no se podría superar la cifra de más de 2.5 goles, esto debido a que Girona no pasa por buen momento, ya que viene de no poder anotar en los últimos dos partidos de la UEFA Champions League.

Por su parte, aunque Arsenal pudo marcar tres goles en su último partido de este certamen de local, le ha costado mucho marcar en condición de visitante. Por ello, todo apunta a que veremos un encuentro donde no se podrá superar la cifra de más de 2.5 goles.

Apuesta 3 - Girona vs Arsenal: total de goles - menos de 2.5 - 2.10 vía Bet365.

Cuotas: Girona vs Arsenal





Resultado Cuotas Girona 5.25 Empate 4.33 Arsenal 1.57





Girona vs Arsenal: encuentros directos

Este es el primer enfrentamiento entre estos equipos.