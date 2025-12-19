Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Girona vs Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga que se jugará este domingo 21 de diciembre en el Estadio Montilivi.

Ambos equipos marcan - 1.72 vía Stake

Más de 2.5 goles - 1.72 vía Stake

Gol de Antoine Griezmann - 2.07 vía Stake

Análisis de apuestas Girona vs Atlético de Madrid

Girona se medirá al Atlético de Madrid en un duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. Los locales quieren terminar el año afuera de la zona de descenso, mientras que el cuadro rojiblanco buscará mantenerse en los puestos de Champions League.

Los albirrojos se ubican en la decimoctava casilla con 15 puntos, los mismos que Valencia y Osasuna, por lo que necesitan sumar. Los dirigidos por Míchel vienen de vencer a la Real Sociedad (1-2) en su último compromiso e igualaron con Real Madrid (1-1) en su anterior presentación en Montilivi.

Por su parte, Atlético de Madrid derrotó el pasado fin de semana al Valencia (2-1) y en la Copa del Rey superó al Atlético Baleares (2-3). Los dirigidos por Diego Simeone se encuentran en la cuarta posición con 34 unidades.

Es importante señalar que los colchoneros tienen tres triunfos consecutivos ante este rival. Por la realidad de ambos equipos, no extrañaría que se repita esa historia. Además, se espera un compromiso con más de 2.5 goles.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes del Girona, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco partidos de los dirigidos por Míchel, así como en dos de los anteriores cuatro enfrentamientos.

Asimismo, ambas escuadras marcaron en cuatro de los pasados cinco compromisos de los colchoneros.

Apuesta 1: Girona vs Atlético de Madrid: Ambos equipos marcan - 1.72 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante las últimas actuaciones de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en las anteriores tres presentaciones del Girona, así como en cuatro de los pasados cinco encuentros de los dirigidos por Simeone.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en los tres duelos más recientes entre ambos.

Apuesta 2: Girona vs Atlético de Madrid: Más de 2.5 goles - 1.72 vía Stake

Olfato goleador

Antoine Griezmann vive un gran momento y es una de las referencias ofensivas del Atlético de Madrid, por lo que podría anotar en cualquier momento. El francés viene de marcar en los dos duelos más recientes de los colchoneros. En LaLiga, el campeón del mundo en Rusia 2018 suma cinco tantos y un total de ocho en la campaña.

Apuesta 3: Girona vs Atlético de Madrid: Gol de Antoine Griezmann - 2.07 vía Stake

Resultado Cuotas Girona 4.90 Empate 4.15 Atlético de Madrid 1.63

Girona vs Atlético de Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 12 oportunidades. El balance es de 1 victoria del Girona, 5 empates y 6 triunfos del Atlético de Madrid. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: