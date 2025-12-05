Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Inter de Milán vs Liverpool, correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este martes 9 de diciembre en el Estadio Giuseppe Meazza.

Más de 2.5 goles - 1.67 vía Stake

Inter anota el primer gol del partido - 3.50 vía Stake

Resultado primera mitad - Empate - 2.30 vía Stake

Análisis de apuestas Inter de Milán vs Liverpool

Inter de Milán y Liverpool se verán las caras en un atractivo compromiso de la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los Neroazzurros quieren mantenerse entre los primeros lugares, mientras que el cuadro inglés busca levantar cara para escalar en la clasificación.

Los Neroazzurros saldrán con la misión de recuperarse en la competición tras la derrota ante Atlético de Madrid (2-1) en la fecha pasada. Además, en su última presentación en casa, los dirigidos por Christian Chivu superaron al Kairat Almaty (2-1). Se ubican en la cuarta casilla con 12 puntos.

Por su lado, Liverpool se encuentra en la decimotercera casilla con 9 unidades. Los Reds cayeron frente al PSV (1-4) en su fecha pasada. Además, viven una larga crisis de resultados en la Premier League.

Ante la actualidad de ambos equipos, Inter aparece como claro favorito, pero se espera un duelo cerrado por la necesidad que tiene Liverpool de mostrar una mejor versión.

Más de 2.5 goles

Por los últimos resultados de ambos equipos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Chivu. Además, también se superó esa cantidad de tantos en dos de los anteriores tres encuentros de los Reds en la competición.

Apuesta 1: Inter de Milán vs Liverpool: Más de 2.5 goles - 1.67 vía Stake

Gol del Inter

Inter marcó el primer gol en cuatro de sus cinco presentaciones en la Champions League, por lo que esta historia se podría repetir. Además, esto se dio en el último compromiso entre ambos equipos en Champions League.

De igual forma, Liverpool recibió el primer gol en dos de sus cuatro anteriores presentaciones en el torneo continental.

Apuesta 2: Inter de Milán vs Liverpool: Inter anota el primer gol del partido - 3.50 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Es probable que el duelo sea parejo por los jugadores que tienen ambos equipos, así que el primer tiempo podría culminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres encuentros entre Inter y Liverpool.

Además, terminó igualada la primera parte del duelo que disputó Liverpool ante Real Madrid en esta fase de liga, así como el enfrentamiento de los Neroazzurros en casa ante un rival complicado como Milan en la Serie A.

Apuesta 3: Inter de Milán vs Liverpool: Resultado primera mitad - Empate - 2.30 vía Stake

Resultado Cuotas Inter 2.30 Empate 3.60 Liverpool 2.95

Inter de Milán vs Liverpool: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 6 ocasiones. El balance es de 2 victorias del Inter y 4 triunfos del Liverpool. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: