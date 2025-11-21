Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Inter vs Milan, correspondiente a la jornada 12 de la Serie A, que se jugará este domingo 23 de noviembre en el Giuseppe Meazza (San Siro).

Ambos equipos marcan - 1.75

Más de 9.5 córners - 1.90

Gol de Lautaro Martínez - 2.60

Análisis de apuestas Inter vs Milan

Inter y Milán se enfrentan en una edición del derbi de la ciudad. No hay duda que será el partidazo del fin de semana en Italia por el gran momento de ambos equipos. Además, estará en juego el liderato de un campeonato que está muy reñido.

Los Neroazzurros tienen tres triunfos consecutivos en la Serie A. Los dirigidos por Christian Chivu vienen de vencer a la Lazio (2-0) y en el último duelo fuera de casa superaron al Verona (1-2). Se ubican en la cima de la clasificación con 24 puntos, los mismos que suma la Roma y solo dos por encima de sus vecinos.

Por su parte, Milan también vive una gran temporada, porque suma 11 partidos sin perder. Más allá de esa racha se debe indicar que los rossoneros empataron tres de sus anteriores cuatro presentaciones. Los dirigidos por Massimiliano Allegri igualaron con Parma (2-2) en la fecha anterior y son terceros con 22 unidades.

Cabe mencionar que Milan ganó tres de los últimos cinco duelos entre ambos, por lo que intentará extender esa racha para escalar a la cima, pero Inter saldrá a mostrar todo su poderío ofensivo. Además, es importante tomar en cuenta que dos de las anteriores tres ediciones del derbi culminaron en empate.

Por el momento que atraviesan ambos planteles todo apunta a un duelo muy igualado, como todo derbi, aunque en las apuestas Inter es claro favorito.

Goles de ambos equipos

Por los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en seis de las últimas siete ediciones del derbi de Milán tomando en cuenta todas las competiciones.

También esto se dio en tres de los cinco partidos más recientes del Inter y en tres de las anteriores cuatro presentaciones de los Rossoneros.

Apuesta 1: Inter vs Milan: Ambos equipos marcan - 1.75 vía Betano

Más de 9.5 córners

En tres de los últimos cuatro encuentros del Inter se cobraron más de 9.5 córners, por lo que esta historia podría repetirse en el derbi. Asimismo, se superó esa cifra en dos de las anteriores tres presentaciones de los rossoneros.

De igual manera, en los dos encuentros más recientes entre ambos se superó esa cantidad de tiros de esquina.

Apuesta 2: Inter vs Milan: Más de 9.5 córners - 1.90 vía Betano

Gol de Lautaro

Lautaro Martínez es una de las referencias en ataque del Inter y tiene muy buenos números en el derbi, por lo que podría anotar en cualquier momento. El argentino tiene 4 goles en la Serie A y un total de 8 en la temporada.

El argentino marcó en la fecha pasada y tiene nueve goles en el derbi de la ciudad.

Apuesta 3: Inter vs Milan: Gol de Lautaro Martínez - 2.60 vía Betano

Inter vs Milan: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 214 oportunidades. El balance es de 82 victorias del Inter, 65 empates y 67 triunfos del Milan. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: