Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Juan Pablo II vs Sporting Cristal, un duelo correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 que se jugará este sábado 14 de febrero en el Estadio Juan Pablo II.

Pronósticos: Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Ambos equipos marcan - 1.83 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles – 1.83 vía Te Apuesto

Sporting Cristal anota el primer gol - 1.59 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Sporting Cristal visita a Juan Pablo II en un duelo de necesitados porque ninguno de estos equipos ha logrado ganar en el arranque de la temporada. Ambos empataron su presentación de la primera fecha y vienen de perder el pasado fin de semana.

Los locales igualaron el debut con Cajamarca (3-3) y sufrieron una dura derrota en su segundo compromiso del semestre frente al Cienciano (6-1). Se ubican en la decimoséptima casilla de la clasificación.

Por su parte, Sporting Cristal empató en su visita al Deportivo Garcilaso (1-1) en la primera jornada y cayó ante Melgar (12) como local en su anterior presentación, por lo que necesitan recuperarse. Los dirigidos por Paulo Autori se encuentran en la decimosegunda casilla.

Es importante señalar que el duelo entre ambos en este escenario de la temporada pasada culminó en empate sin goles. Para este compromiso, Sporting Cristal llega como el claro favorito por las diferencias entre las plantillas.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en los dos compromisos de Juan Pablo II en el Torneo Apertura, así como en los últimos tres partidos de Sporting Cristal.

Además, las dos escuadran marcaron en el primer encuentro entre ambos en la pasada temporada.

Apuesta 1: Juan Pablo II vs Sporting Cristal: Ambos equipos marcan - 1.83 vía Te Apuesto

Duelo con varios goles

Por los anteriores resultados, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en los seis compromisos más recientes de Juan Pablo II entre el pasado Torneo Clausura, la pretemporada y el actual semestre.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en dos de las anteriores tres presentaciones de Sporting Cristal.

Apuesta 2: Juan Pablo II vs Sporting Cristal: Más de 2.5 goles - 1.83 vía Te Apuesto

Sporting Cristal abre el marcador

Ante las diferencias entre ambos equipos, y la necesidad de Sporting Cristal, no extrañaría que los celestes anoten el primer gol del partido. Esto se dio en tres de sus anteriores seis compromisos en Liga 1.

Apuesta 3: Juan Pablo II vs Sporting Cristal: Sporting Cristal anota el primer gol - 1.59 vía Te Apuesto

Cuotas Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Resultado Cuotas Juan Pablo II 4.30 Empate 3.43 Sporting Cristal 1.87

Juan Pablo II vs Sporting Cristal: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 2 oportunidades. El balance es de 1 victoria de Sporting Cristal y 1 empate. Los resultados de esos dos encuentros fueron los siguientes: