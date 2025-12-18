Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de la Juventus vs Roma, correspondiente a la jornada 16 de la Serie A que se jugará este sábado 20 de diciembre en el Juventus Stadium.

Pronósticos: Juventus vs Roma

Ambos equipos marcan - 2.05 vía Stake

Menos de 9.5 córners - 1.72 vía Stake

Resultado primera mitad - Empate - 1.97 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Juventus vs Roma

Juventus recibe la visita de la Roma en uno de los partidos más atractivos de la jornada 16 de la Serie A. Se trata de un duelo directo entre dos equipos que se encuentran en la pelea por los puestos que dan acceso a la Champions League en la próxima campaña. Además, ambos sueñan con acercarse a la cima.

La Vecchia Signora tiene dos victorias consecutivas frente a Pafos (2-0) en Champions y ante Bologna (0-1) en la jornada pasada. Además, los dirigidos por Luciano Spaletti no han perdido un partido en casa en la presente temporada. Se ubican en la quinta casilla con 26 puntos.

Por su parte, la Roma cortó una racha de dos derrotas consecutivas en la competición tras superar al Como (1-0) el pasado fin de semana, mientras que en su último partido fuera de casa cayó ante Cagliari (1-0). Los dirigidos por Gian Piero Gasperini se encuentran en la cuarta posición con 30 unidades.

Al jugar en casa, la Vecchia Signora aparece como favorita en las apuestas, pero se espera un duelo igualado y muy luchado ante el fútbol que ha mostrado la Roma a lo largo de la campaña.

Sin valla invicta

Por los últimos enfrentamientos entre ambos, y las actuaciones más recientes de la Juventus, es probable que anoten los dos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores siete presentaciones de los dirigidos por Spaletti.

Además, ambos equipos marcaron en dos de los últimos tres compromisos entre Juventus y Roma.

Apuesta 1: Juventus vs Roma: Ambos equipos marcan - 2.05 vía Stake

Menos de 9.5 córners

Es probable que se cobren menos de 9.5 tiros de esquina por el estilo de juego que tienen ambos equipos, las características del partido y sus antecedentes. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco encuentros de la Juventus, así como en los cuatro duelos más recientes de los visitantes.

Incluso, eso se dio en el último compromiso entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 2: Juventus vs Roma: Menos de 9.5 córners - 1.72 vía Stake

Duelo igualado

Se espera un partido parejo, por lo que el primer tiempo podría terminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en uno de los dos enfrentamientos entre ambos de la temporada pasada. Además, esto se dio en la presentación de la Juventus en la jornada pasada.

De igual manera, el primer tiempo en dos de los anteriores tres compromisos de la Roma en la Serie A terminó igualado.

Apuesta 3: Juventus vs Roma: Resultado primera mitad - Empate - 1.97 vía Stake

Cuotas Juventus vs Roma

Resultado Cuotas Jucentus 2.05 Empate 3.15 Roma 3.95

Juventus vs Roma: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 201 oportunidades. El balance es de 94 victorias de Juventus, 56 empates y 50 triunfos de la Roma. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: