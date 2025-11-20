Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Lanús vs Atlético Mineiro, correspondiente a la gran final de la Copa Sudamericana, que se jugará este sábado 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco.

Pronósticos: Lanús vs Atlético Mineiro





Ambos equipos marcan - 2.29 vía Te Apuesto

Atlético Mineiro anota el primer gol - 1.94 vía Te Apuesto

Resultado primera mitad - Empate - 1.81 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Lanús vs Atlético Mineiro

Lanús y Atlético Mineiro se enfrentarán en la final de la Copa Sudamericana que se jugará en el Defensores del Chaco. Los granates buscarán ganar su segundo trofeo, mientras que El Galo sueña con consagrarse por primera vez en esta competición.

Ambos equipos intentarán sacar a relucir el buen juego que han mostrado a lo largo del torneo. Lanús viene de vencer al Atlético Tucumán (3-1) en su última presentación de la Liga Profesional de Argentina, mientras que Mineiro cayó con Bragantino (2-0) en el Brasileirao, aunque salió a la cancha con un equipo alternativo.

Cabe mencionar que Lanús superó en la semifinal a la Universidad de Chile (3-2), mientras que los dirigidos por Jorge Sampaoli dejaron en el camino al Independiente de Valle (4-2). Además, es la séptima final de este torneo entre brasileños y argentinos. El balance es de 6-1 a favor de los equipos de la tierra del tango.

Ante las características que tienen ambos equipos, es probable que el partido sea abierto. Asimismo, se debe tomar en cuenta que Atlético Mineiro aparece como el equipo favorito.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco compromisos de Lanús, así como en un duelo tanto en cuatro de final como en la semifinal.

Además, esto se dio en dos de los últimos tres encuentros de Atlético Mineiro, así como en las dos presentaciones en la semifinal.

Gol del Mineiro

Por la calidad que tiene en ataque el Atlético Mineiro, es probable que el cuadro brasileño anote el primer gol. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus cuatro presentaciones más recientes, así como en el duelo de vuelta de la semifinal.

Asimismo, en los dos compromisos de la serie de cuartos de final, Atlético Mineiro anotó el primer gol.

Empate en el primer tiempo

Al tratarse de una final, es probable que el partido sea parejo por lo que el primer tiempo podría terminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en la última presentación de Lanús, así como en el duelo de vuelta de la semifinal ante U de Chile.

De igual manera, el primer tiempo en el compromiso disputado por Atlético Mineiro el pasado fin de semana en el Brasileirao culminó igualado.

Cuotas Lanús vs Atlético Mineiro





Resultado Cuotas Lanús 3.29 Empate 2.82 Atlético Mineiro 2.49

Lanús vs Atlético Mineiro: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 4 oportunidades. El balance es de 3 victorias de Atlético Mineiro y un empate. Los resultados de esos cuatro encuentros fueron los siguientes: