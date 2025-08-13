Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Libertad vs River Plate, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que se disputará este jueves 14 de agosto en el Estadio La Huerta.

Pronósticos: Libertad vs River Plate





Resultado Primera Mitad – Empate – 1.99 vía Te Apuesto

– 1.99 vía Te Apuesto No anotan ambos equipos – 1.62 vía Te Apuesto

– 1.62 vía Te Apuesto Total córners River Plate – Más de 4.5 – 1.60 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Libertad vs River Plate

Libertad se enfrenta a River Plate en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los paraguayos intentarán mostrar una gran versión en casa ante ElMillonario, que es uno de los favoritos a ganar el torneo.

Los locales vienen de igualar con Recoleta en el torneo local y tienen cuatro partidos consecutivos sin perder. Además, los dirigidos por Sergio Aquino alcanzaron esta instancia tras terminar en la segunda posición del Grupo D con 9 puntos, a cinco del líder Sao Paulo.

Por su parte, River Plate quiere hacer valer su condición de favorito, ya que llegan con balance de tres victorias y dos empates en el segundo semestre del año. El cuadro argentino igualó el pasado fin de semana en el clásico con Independiente (0-0).

De igual manera, se debe destacar que el cuadro dirigido por el “Muñeco” Marcelo Gallardo clasificó a los octavos de final en el primer lugar del Grupo B con 12 puntos, cuatro por encima de Universitario y sin perder ningún partido.

Por las diferencias entre las plantillas, River Plate llega como el equipo favorito, pero es probable que sea un encuentro muy parejo.

Empate en el 1T

Por lo que han mostrado estos equipos en los últimos partidos, y los otros resultados en la ida de octavos, no extrañaría que el primer tiempo termine igualado. Ese pronóstico se cumplió en la presentación más reciente de Libertad, así como en dos de los anteriores tres encuentros de los dirigidos por Gallardo.

Además, culminó empatada la primera parte de los tres duelos de octavos de final disputados el pasado martes.

Apuesta 1: Libertad vs River Plate: Resultado Primera Mitad – Empate – 1.99 vía Te Apuesto

Ambos equipos no anotan

Por los antecedentes más recientes, y las características del compromiso, es probable que no anoten ambos equipos. Esto se dio en dos de los últimos tres duelos entre ambos equipos, donde se incluye la vuelta de la serie del 2024 en Copa Libertadores.

Asimismo, se cumplió este pronóstico en los anteriores cuatro duelos de River Plate y en tres de los últimos cinco de Libertad.

Apuesta 2:Libertad vs River Plate: No anotan ambos equipos – 1.62 vía Te Apuesto

Córners de River Plate

Por el estilo de juego que tiene River Plate, no extrañaría que cobren más de 4.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en dos de los anteriores tres encuentros de los millonarios. Además, se dio en la última presentación en la fase de grupos del torneo.

Apuesta 3: Libertad vs River Plate: Total córners River Plate – Más de 4.5 – 1.60 vía Te Apuesto

Cuotas: Libertad vs River Plate

Resultado Cuotas Libertad 4.34 Empate 3.08 River Plate 1.98

Libertad vs River Plate: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 14 entre ambos y el décimo en Copa Libertadores. El balance es de 4 triunfos de Libertad, 1 empate y 9 victorias de River Plate. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: