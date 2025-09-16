Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Liverpool vs Atlético de Madrid, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League que se disputará este miércoles 17 de septiembre en Anfield.

Pronósticos: Liverpool vs Atlético de Madrid





Liverpool anota más de 1.5 goles – 1.50 vía Stake

– 1.50 vía Stake Ambos equipos marcan – 1.75 vía Stake

– 1.75 vía Stake Gol de Mohamed Salah – 2.40 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool se enfrentará al Atlético de Madrid en un gran compromiso correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Los locales llegan en muy buen momento, mientras que los dirigidos por Diego Simeone se han mostrado irregulares en este inicio de temporada.

Los Reds perdieron en penales la Community Shield ante Crystal Palace, pero luego ganaron los cuatro partidos de Premier League. Los dirigidos por Arne Slot vienen de vencer por la mínima diferencia al Burnley (0-1).

Por su parte, Atlético de Madrid tiene balance de dos empates, una derrota y un triunfo en LaLiga. El equipo de Diego Simeone viene de conseguir su primera victoria de la campaña tras vencer al Villarreal (2-0).

Cabe mencionar que ambos equipos buscarán revancha luego de caer en la Champions de la temporada pasada en octavos de final. Por las características de ambos equipos, se espera un compromiso abierto y con varios goles. Además, Liverpool aparece como favorito gracias al fútbol que muestran en casa.

Goles del Liverpool

Ante el poderío ofensivo del Liverpool, no extrañaría que los Reds anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus cinco compromisos en la actual temporada, donde se incluyen dos de sus victorias en la Premier League.

Además, Atlético de Madrid recibió más de 1.5 goles en su única derrota de la campaña frente al Espanyol (2-1).

Apuesta 1: Liverpool vs Atlético de Madrid: Liverpool anota más de 1.5 goles – 1.50 vía Stake

Goles de ambos equipos

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus actuaciones más recientes, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cinco presentaciones de los dirigidos por Slot en la temporada.

Asimismo, ambos equipos anotaron en tres de los cuatro compromisos de los colchoneros y en tres de los últimos cinco duelos entre ambos.

Apuesta 2:Liverpool vs Atlético de Madrid: Ambos equipos marcan – 1.75 vía Stake

Olfato goleador

Mohamed Salah siempre es uno de los jugadores más activos en el ataque del Liverpool, por lo que podría anotar en cualquier momento. El egipcio tiene dos goles en la Premier League. Viene de anotar el tanto del triunfo ante Burnley.

Apuesta 3: Liverpool vs Atlético de Madrid: Gol de Mohamed Salah – 2.40 vía Stake

Cuotas: Liverpool vs Atlético de Madrid

Resultado Cuotas Liverpool 1.49 Empate 4.60 Atlético de Madrid 6.65

Liverpool vs Atlético de Madrid: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 9 oportunidades. El balance es de 3 victorias del Liverpool, 2 empates y 3 triunfos del Atlético de Madrid. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: