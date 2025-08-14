Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Liverpool vs Bournemouth, correspondiente a la primera fecha de la Premier League que se disputará este viernes 15 de agosto en Anfield.

Pronósticos: Liverpool vs Bournemouth





Liverpool no recibe gol – 2.34 vía Te Apuesto

– 2.34 vía Te Apuesto Liverpool anota más de 2.5 goles – 1.82 vía Te Apuesto

– 1.82 vía Te Apuesto Liverpool – Más de 6.5 córners – 1.69 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Liverpool vs Bournemouth

El campeón, Liverpool, arranca su camino en la Premier League enfrentando al Bournemouth en un partido correspondiente a la primera jornada. Los Reds intentarán mostrar su mejor versión y recuperar su buen fútbol tras la derrota en la Community Shield, mientras que el cuadro visitante sueña con sumar en Anfield.

Los dirigidos por Arne Slot ganaron cuatro de sus cinco compromisos de pretemporada, pero en la Community Shield cayeron en penales frente al Crystal Palace luego de igualar (2-2). Cabe mencionar que los actuales campeones ganaban ese duelo con comodidad (2-0), pero no lograron mantener la ventaja.

Por su parte, Bournemouth terminó su preparación con balance de tres victorias, dos empates y par de derrotas. En su última presentación, este equipo dirigido por Andoni Iraola igualó sin goles con la Real Sociedad.

Cabe mencionar que el Liverpool tiene cinco victorias consecutivas frente a este rival y, en la temporada pasada, se quedó con el triunfo en los dos enfrentamientos sin recibir goles. Es probable que la historia se repita por las diferencias entre las plantillas, así como el poderío que muestran los Reds en casa.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que el Liverpool se quede con los tres puntos y deje su valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres enfrentamientos entre estos equipos, donde se incluyen los dos duelos de la campaña pasada.

Asimismo, Bournemouth no anotó goles en dos de sus anteriores tres compromisos en el cierre de la pretemporada.

Apuesta 1: Liverpool vs Bournemouth: Liverpool no recibe gol – 2.34 vía Te Apuesto

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de Liverpool, y sus últimas actuaciones, es probable que este equipo anote más de 2.5 goles. Esto se dio en cuatro de las cinco presentaciones en la pretemporada, donde se incluye la victoria ante Athletic Club (3-2).

De igual forma, el Liverpool anotó más de 2.5 goles en los anteriores tres partidos ante Bournemouth en Anfield.

Apuesta 2:Liverpool vs Bournemouth: Liverpool anota más de 2.5 goles – 1.82 vía Te Apuesto

Córners del Liverpool

Por las características que tiene el juego del Liverpool, y la necesidad de levantar ante su afición, es probable que los Reds cobren más de 6.5 córners, especialmente ante la cantidad de ataques que se esperan en el compromiso.

Ese pronóstico se cumplió en el último amistoso disputado por Liverpool en la pretemporada frente al Athletic.

Apuesta 3: Liverpool vs Bournemouth: Liverpool – Más de 6.5 córners – 1.69 vía Te Apuesto

Cuotas: Liverpool vs Bournemouth

Resultado Cuotas Liverpool 1.32 Empate 5.51 Bournemouth 8.85

Liverpool vs Bournemouth: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 24 entre ambos. El balance es de 19 triunfos para Liverpool, 3 empates y 2 victorias de Palmeiras. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: