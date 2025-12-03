Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Liverpool vs Sunderland, correspondiente a la jornada 14 de la Premier League que se jugará este miércoles 3 de diciembre en Anfield.

Pronósticos: Liverpool vs Sunderland





Liverpool no recibe gol - 2.09 vía Te Apuesto

Liverpool anota más de 1.5 goles - 1.40 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners - 1.68 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Liverpool vs Sunderland

Livepool recibe la visita del Sunderland en un duelo correspondiente a la jornada 14 de la Premier League. Los locales llegan con la necesidad de sumar tres puntos para recuperarse en la tabla, mientras que el cuadro recién ascendido quiere seguir dando sorpresas en la temporada.

Los dirigidos por el criticado Arne Slot se ubican en la octava posición de la tabla con 21 puntos, a tres de la zona Champions League. Los Reds vienen de superar al West Ham (0-2) en un gran partido, pero cayeron ante Nottingham Forest (0-3) en su anterior presentación en Anfield.

Por su parte, Sunderland derrotó el pasado fin de semana al Bournemouth (3-2) y tiene una derrota en sus últimos seis compromisos, que fue en su visita más reciente al Fulham (1-0). Los dirigidos por el francés Regis Le Bris se ubican en la sexta casilla con 22 unidades.

Ante el fútbol que han mostrado ambos equipos en la campaña, se espera un compromiso abierto, aunque Liverpool aparece como el claro favorito por jugar y la obligación de levantar cara para recuperarse en la tabla.

Triunfo sin recibir goles

Por los antecedentes, no extrañaría que Liverpool deje su valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las tres victorias más recientes de los dirigidos por Slot. Además, Sunderland no marcó en sus tres derrotas de la campaña en Premier League.

Esto también se dio en tres de los anteriores cinco enfrentamientos entre ambos equipos.

Apuesta 1: Liverpool vs Sunderland: Liverpool no recibe gol - 2.09 vía Te Apuesto

Goles del Liverpool

Por el poderío ofensivo del Liverpool, y la necesidad de ganar, se espera que los Reds anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos victorias del conjunto dirigido por Slot en la Premier League.

De igual manera, Sunderland recibió más de 1.5 goles en dos de sus tres presentaciones más recientes.

Apuesta 2: Liverpool vs Sunderland: Liverpool anota más de 1.5 goles - 1.40 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners

Ante las características de la cancha, y el estilo que tienen ambos equipos, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Esto se dio en dos de los anteriores tres compromisos de los dirigidos por Slot.

También se superó esa cantidad de córners en la última visita del Sunderland en la Premier League.

Apuesta 3: Liverpool vs Sunderland: Más de 9.5 córners - 1.68 vía Te Apuesto

Cuotas Liverpool vs Sunderland





Resultado Cuotas Liverpool 1.38 Empate 4.83 Sunderland 7.95

Liverpool vs Sunderland: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 168 ocasiones. El balance es de 78 triunfos del Liverpool, 38 empates y 52 victorias del Sunderland. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: