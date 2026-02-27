Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Liverpool vs West Ham, un duelo correspondiente a la jornada 28 de la Premier League que se jugará este sábado 28 de febrero en Anfield.

Pronósticos: Liverpool vs West Ham

Liverpool gana sin recibir goles - 2.80 vía Stake

Liverpool anota en ambas mitades – 1.90 vía Stake

Más de 28.5 remates en total - 1.85 vía Stake

Análisis de apuestas Liverpool vs West Ham

Liverpool se enfrentará al West Ham en un partido de la jornada 28 de la Premier League. Los Reds llegan con tres triunfos consecutivos entre este torneo y la FA Cup, mientras que el equipo visitante tiene cuatro compromisos al hilo sin perder.

Los dirigidos por Arne Slot vienen de vencer al Nottingham Forest (0-1), pero cayeron ante Manchester City (1-2) en su anterior compromiso en casa. Los Reds se ubican en la sexta casilla con 45 puntos, los mismos que suma Chelsea (5°) y tres menos que Manchester United (4°).

Por su parte, West Ham tiene dos empates consecutivos frente al Manchester United (1-1) y Bournemouth (0-0). Mientras que en FA Cup superaron al Burton (0-1) en la prórroga. Los visitantes se encuentran en la decimoctava casilla, dos por debajo del Nottingham (17°).

Cabe mencionar que el Liverpool tiene cuatro triunfos consecutivos frente a este rival. Todo apunta a que la historia se repetirá por las diferencias entre ambos equipos y el buen momento de los locales.

Triunfo con valla invicta

Por los últimos resultados no extrañaría que Liverpool consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores tres encuentros de los reds, así como en cinco de sus seis triunfos más recientes.

De igual manera, West Ham no marcó en tres de sus pasadas cinco derrotas y en su compromiso del pasado fin de semana.

Apuesta 1: Liverpool vs West Ham: Liverpool gana sin recibir goles - 2.80 vía Stake

Gol en ambas mitades

En sus tres triunfos más recientes en Anfield, los dirigidos por Arne Slot anotaron en ambos tiempos, por lo que ese pronóstico podría cumplirse. Esto también se dio en tres de los últimos cinco compromisos entre ambos.

Apuesta 2: Liverpool vs West Ham: Liverpool anota en ambas mitades - 1.90 vía Stake

Más de 28.5 remates

Se espera un Liverpool volcado al ataque desde el inicio, por lo que se esperan más de 28.5 remates en total. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco encuentros de los reds. Esa cifra también se superó en el duelo más reciente del West Ham.

Apuesta 3: Liverpool vs West Ham: Más de 28.5 remates en total - 1.85 vía Stake

Cuotas Liverpool vs West Ham

Resultado Cuotas Liverpool 1.38 Empate 5.20 West Ham 7.30

Liverpool vs West Ham: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 154 oportunidades. El registro es de 86 triunfos del Liverpool, 39 empates y 29 victorias del West Ham. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: