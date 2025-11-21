Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Los Chankas vs Universitario, correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este sábado 22 de noviembre en el estadio Los Chankas.

Pronósticos: Los Chankas vs Universitario





Universitario ganará sin recibir goles - 3.05 vía Betano

- 3.05 vía Betano Menos de 2.5 goles - 2.00 vía Betano

- 2.00 vía Betano Más de 8.5 córners - 2.12 vía Betano

Análisis de apuestas Los Chankas vs Universitario

Los Chankas reciben la visita de Universitario en un duelo correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas tienen la misión de terminar invictos el torneo y convertirse en el primer equipo en lograrlo en la historia del fútbol peruano. Por su parte, el cuadro local quiere terminar la campaña de la mejor manera.

Los Chankas llegan con dos derrotas consecutivas. Este equipo cayó en la fecha pasada frente al AD Tarma (1-0) y ante Alianza Lima (1-2) en el último duelo en casa, por lo que tienen muy pocas opciones de clasificar a la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Walter Paolella se ubican en la novena casilla del Clausura con 24 puntos y en la decimoprimera posición de la general con 47 unidades. Este equipo se mostró implacable en casa, pero perdió su presentación más reciente con Alianza Lima (1-2).

Por su parte, Universitario empató sin goles como local con Deportivo Garcilaso en su último compromiso, mientras que en el anterior partido fuera de casa superaron a AD Tarma (1-2).

Los dirigidos por Jorge Fossati se ubican en la cima de la tabla del Clausura con 40 puntos, mientras que en la temporada suman 79 unidades. Por las características del partido, y el fútbol que ha mostrado la U en el semestre, no extrañaría que se queden con la victoria.

Sin recibir goles

Por las anteriores presentaciones de Universitario, no extrañaría que la U consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus cinco victorias más recientes. Además, los dirigidos por Jorge Fossati dejaron la valla invicta en su último partido.

Asimismo, Universitario no recibió goles de Los Chankas en sus tres enfrentamientos.

Apuesta 1: Los Chankas vs Universitario: Universitario ganará sin recibir goles - 3.05 vía Betano

Menos de 2.5 goles

Ante los últimos resultados de ambos equipos, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las anteriores seis presentaciones de Los Chankas en el Torneo Clausura.

De igual forma, se anotaron menos de 2.5 goles en dos de los tres duelos más recientes de Universitario.

Apuesta 2: Los Chankas vs Universitario: Menos de 2.5 goles - 2.00 vía Betano

Acción desde el córner

En el último partido de Los Chankas se cobraron más de 8.5 tiros de esquina, por lo que esta historia podría repetirse en el duelo ante Universitario. Además, ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro presentaciones de los tricampeones.

Apuesta 3: Los Chankas vs Universitario: Más de 8.5 córners - 2.12 vía Betano

Cuotas Los Chankas vs Universitario





Resultado Cuotas Los Chankas 4.10 Empate 3.75 Universitario 1.80

Los Chankas vs Universitario: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 3 oportunidades. El balance es de 2 empates y 1 triunfo de Universitario. Los resultados de esos encuentros fueron los siguientes: