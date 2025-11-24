Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Manchester City vs Bayer Leverkusen, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este martes 25 de noviembre en Etihad Stadium.

Pronósticos: Manchester City vs Bayer Leverkusen





Manchester City anota más de 1.5 goles - 1.55 vía Stake

- 1.55 vía Stake Haaland anotará 2 o más goles - 2.25 vía Stake

- 2.25 vía Stake Más de 9.5 córners - 1.75 vía Stake

Análisis de apuestas Manchester City vs Bayer Leverkusen

Manchester City recibe la visita del Bayer Leverkusen en un compromiso correspondiente a la quinta fecha de la fase de liga de la Champions. Los Citizens quieren mantenerse en la zona alta de la tabla, mientras que el cuadro alemán llega necesita sumar para seguir pensando en la clasificación a octavos.

Los dirigidos por Pep Guardiola cortaron una racha de cuatro victorias consecutivas tras caer el pasado fin de semana frente al Newcastle (1-2) en la Premier League. En la última jornada, los Sky Blues golearon al Borussia Dortmund (4-1) y se encuentran en la cuarta casilla con 10 puntos, a solo dos de la cima.

Por su parte, Borussia Dortmund no se ha mostrado muy regular en la campaña, pero llega con tres triunfos al hilo. Los alemanes vienen de vencer el fin de semana al Wolfsburgo. Además, en la jornada pasada, los dirigidos por Kasper Hjulmand derrotaron por la mínima diferencia al Benfica (0-1). Se ubican en el puesto 21 con cinco puntos.

Ante la realidad de cada club, y los antecedentes más recientes, Manchester City aparece como el claro favorito. También se debe mencionar que se espera un compromiso con varios goles.

Goles del City

Por el poderío ofensivo del Manchester City, no extrañaría que los dirigidos por Guardiola anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus últimos cinco compromisos entre todas las competencias.

Asimismo, Leverkusen recibió más de 2.5 goles en sus dos derrotas más recientes.

Apuesta 1: Manchester City vs Bayer Leverkusen: Manchester City anota más de 1.5 goles - 1.55 vía Stake

Olfato goleador

Eerling Haaland vive una temporada de ensueño y es la gran referencia en ataque de los Citizens, por lo que podría anotar un doblete. Cabe mencionar que el noruego ya anotó por partido doble frente al Mónaco y suma cinco tantos en el torneo.

Además, en total el delantero tiene 19 goles en la temporada con promedio de un gol cada 74 minutos.

Apuesta 2: Manchester City vs Bayer Leverkusen: Haaland anotará 2 o más goles - 2.25 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego ofensivo que tiene el Manchester City, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro encuentros de los dirigidos por Pep Guardiola.

Asimismo, también se realizaron más de 9.5 córners en los dos duelos más recientes del Leverkusen

Apuesta 3: Manchester City vs Bayer Leverkusen: Más de 9.5 córners - 1.75 vía Stake

Cuotas Manchester City vs Bayer Leverkusen





Manchester City 1.22 Empate 6.60 Bayer Leverkusen 12.50

Manchester City vs Bayer Leverkusen: Historial de enfrentamientos

Este es el primer duelo entre ambos equipos.