Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Manchester City vs Leeds, correspondiente a la jornada 13 de la Premier League que se jugará este sábado 29 de noviembre en el Emirates Stadium .

Pronósticos: Manchester City vs Leeds





Manchester City anota más de 2.5 goles - 1.94 vía Te Apuesto

- 1.94 vía Te Apuesto Más de 9.5 córners - 1.68 vía Te Apuesto

- 1.68 vía Te Apuesto Gol de Erling Haaland - 1.47 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Manchester City vs Leeds

Manchester City se verá las caras con Leeds en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de la Premier League. Será un duelo entre dos equipos que viven mal momento porque los Citizens perdieron sus anteriores dos presentaciones, mientras que los visitantes llegan con tres derrotas consecutivas.

Los dirigidos por Pep Guardiola necesitan ganar para no perder más terreno en la lucha por el título contra el Arsenal. Los locales vienen de caer ante Newcastle (2-1) en la jornada pasada y con Bayer Leverkusen (0-2) en la Champions League. Se encuentran en la tercera casilla con 22 puntos, a siete de los Gunners.

Por su lado, Leeds United se ubica en la decimoctava posición con 11 unidades. Los recién ascendidos suman cuatro derrotas en sus anteriores cinco compromisos y vienen de perder con Aston Villa (1-2).

Ante la actualidad de ambos equipos, no hay duda que Manchester City es el equipo favorito. Además, es probable que los dirigidos por Guardiola ganen por goleada.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de Manchester City, además de sus antecedentes más recientes, es probable que los de Guardiola anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cuatro victorias entre todas las competencias.

También esto se dio en tres de los anteriores cuatro duelos entre ambos equipos.

Apuesta 1: Manchester City vs Leeds: Manchester City anota más de 2.5 goles - 1.94 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners

Ante las características de los equipos y de los partidos en Premier League, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos de los Citizens.

De igual forma, se superó esa cantidad de córners en dos de los tres partidos más recientes del Leeds.

Apuesta 2: Manchester City vs Leeds: Más de 9.5 córners- 1.68 vía Te Apuesto

Gol de Haaland

Erling Haaland tiene 14 goles en la Premier League y un total de 19 tomando en cuenta la Champions League. Ante estos números, no extrañaría que el noruego anote un gol en cualquier momento.

Un punto a considerar es que Haaland anotó en las anteriores dos victorias del City en Premier League, así como uno de los enfrentamientos de la temporada pasada.

Apuesta 3: Manchester City vs Leeds: Gol de Erling Haaland - 1.47 vía Te Apuesto

Cuotas Manchester City vs Leeds





Resultado Cuotas Manchester City 1.25 Empate 5.73 Leeds United 11.82

Manchester City vs Leeds: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 108 ocasiones. El balance es de 48 victorias del Manchester City, 18 empates y 42 triunfos del Leeds United. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: