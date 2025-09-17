Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Manchester City vs Napoli, correspondiente a la primera fecha de la fase de liga de la Champions League que se disputará este jueves 18 de septiembre en el Etihad Stadium.

Pronósticos: Manchester City vs Napoli





Más de 2.5 goles – 1.75 vía Stake

– 1.75 vía Stake Manchester City anota más de 1.5 goles – 1.70 vía Stake

– 1.70 vía Stake Gol de Erling Haaland – 2.00 vía Stake

Análisis de apuestas Manchester City vs Napoli

Manchester City recibe la visita del Napoli en un duelo correspondiente a la primera fecha de la fase de liga de la Champions League. Los Citizens han comenzado la campaña de una forma irregular, mientras que el cuadro italiano tiene seis triunfos en fila entre amistosos y la Serie A.

Los dirigidos por Pep Guardiola llegan con dos victorias e igual número de derrotas en la Premier League. Vienen de golear al Manchester United (3-0) en el derbi de la ciudad. Los Citizens intentarán mostrar su mejor versión para olvidar una última campaña en Europa que dejó mucho que desear.

Al frente, el cuadro inglés tendrá al Napoli que ganó sus tres compromisos en la Serie A. El campeón italiano viene de vencer a la Fiorentina (1-3) el pasado fin de semana y saldrá con la misión de sacar a relucir la calidad de su plantilla en Manchester.

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, se espera un encuentro abierto, aunque Manchester City es el claro favorito por jugar en casa.

Más de 2.5 goles

Por los resultados más recientes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cuatro presentaciones del Manchester City, así como en el último compromisos del Napoli.

Esto también se dio en tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos equipos.

Apuesta 1: Manchester City vs Napoli: Más de 2.5 goles – 1.75 vía Stake

Goles del City

Ante el poderío ofensivo de los locales, y sus anteriores resultados, es probable que se anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco encuentros de los dirigidos por Pep Guardiola, donde destacan las dos victorias en la Premier League.

Asimismo, Napoli recibió más de 1.5 goles en sus últimos dos derrotas, ambas fueron en la pretemporada.

Apuesta 2:Manchester City vs Napoli: Manchester City anota más de 1.5 goles – 1.70 vía Stake

Olfato goleador

Erling Haaland viene mostrando todo su olfato goleador en este inicio de temporada, por lo que podría anotar en cualquier momento. El ariete noruego tiene cinco goles y par de dobletes en las victorias de su equipo en la Premier League.

Apuesta 3: Manchester City vs Napoli: Gol de Erling Haaland – 2.00 vía Stake

Cuotas: Manchester City vs Napoli

Resultado Cuotas Manchester City 1.68 Empate 3.95 Napoli 5.20

Manchester City vs Napoli: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 4 oportunidades. El balance es de 2 victorias del Manchester City, un empate y un triunfo del Napoli. El resultado de esos cuatro partidos fue el siguiente: