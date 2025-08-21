Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Manchester City vs Tottenham, correspondiente a la segunda jornada de la Premier League que se disputará este sábado 23 de agosto en el Etihad Stadium.

Análisis de apuestas Manchester City vs Tottenham

Manchester City recibirá la visita del Tottenham en un gran partido correspondiente a la segunda fecha de la Premier League. Ambos equipos arrancaron de la mejor forma el torneo y quieren seguir mostrando su buen fútbol.

Los locales vienen de golear al Wolves (0-4) con un doblete de Erling Haaland. Además, los también dirigidos por Pep Guardiola superaron al Palermo (0-3) en su único amistoso de pretemporada tras su participación en el Mundial de Clubes.

Por su parte, Tottenham venció de gran forma al Burnley (3-0) el pasado fin de semana en casa. Con ese resultado, los Spurs levantaron cara luego de caer en penales frente al PSG en la Supercopa de Europa.

Ante el poderío ofensivo que tienen ambas plantillas, y sus actuaciones más recientes se espera un partido abierto. Asimismo, se debe tomar en consideración que Manchester City aparece como el claro favorito.

Más de 2.5 goles

Por los anteriores resultados, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas seis presentaciones del Manchester City, así como en dos de los anteriores tres partidos entre ambos.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en las dos presentaciones de los londinenses en la temporada.

Apuesta 1: Manchester City vs Tottenham: Más de 2.5 goles – 1.45 vía Te Apuesto

Olfato goleador

No extrañaría que Erling Haaland anote un gol en cualquier momento al ser la referencia ofensiva del Manchester City. Además, el delantero noruego tiene tres partidos consecutivos marcando. En el debut consiguió un doblete frente al Wolves.

Asimismo, el noruego anotó el gol de la victoria del City ante Tottenham en el último partido entre ambos.

Apuesta 2:Manchester City vs Tottenham: Gol de Erling Haaland en cualquier momento – 1.66 vía Te Apuesto

Más de 10.5 córners

Por el estilo ofensivo que tienen ambos equipos, y su buen arranque de temporada es probable que se cobren más de 10.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en los dos enfrentamientos entre ambos de la pasada campaña.

Asimismo, se superó esa cifra en el duelo del Tottenham de la primera fecha, mientras que en el debut de los dirigidos por Pep Guardiola se cobraron 10 tiros de esquina.

Apuesta 3: Manchester City vs Tottenham: Más de 10.5 córners – 1.82 vía Te Apuesto

Cuotas: Manchester City vs Tottenham

Resultado Cuotas Manchester City 1.53 Empate 4.41 Tottenham 5.93

Manchester City vs Tottenham: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 175 entre ambos. El balance es de 70 triunfos del Manchester City, 37 empates y 68 victorias del Tottenham. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: