Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Manchester United vs Arsenal, correspondiente a la primera fecha de la Premier League que se disputará este domingo 17 de agosto en Old Trafford.

Pronósticos: Manchester United vs Arsenal





Análisis de apuestas Manchester United vs Arsenal

Manchester United recibe la visita del Arsenal en un clásico de la primera fecha de la Premier League. Los locales quieren dejar en el olvido la última temporada en la que terminaron cerca de la zona de descenso, mientras que los dirigidos por Mikel Arteta quieren finalmente conseguir un nuevo título.

Los Diablos Rojos disputaron siete encuentros de pretemporada, donde su registro fue de tres empates, tres victorias y una derrota. En su última presentación igualaron con la Fiorentina (1-1) y se quedaron con el triunfo en penales.

Por su parte, Arsenal dejó un récord de tres triunfos y dos derrotas en sus amistosos de preparación. En el cierre de la pretemporada, los subcampeones de la temporada golearon al Athletic Club de Bilbao (3-0).

Cabe mencionar que, en los anteriores dos enfrentamientos entre ambos, terminaron en empate, donde se incluye el duelo en este escenario de la pasada temporada.

Duelo igualado

Al tratarse del inicio de la temporada, y por ser un clásico, se espera un partido igualado. Por ese motivo, no extrañaría que el primer tiempo culmine empatado. Esto se dio en tres de los últimos cinco duelos entre ambos.

De igual manera, ese pronóstico se cumplió en los dos compromisos más recientes de los dirigidos por Rubén Amorim.

Goles de ambos equipos

Es probable que el duelo termine sin valla invicta por los últimos resultados entre estos equipos y sus anteriores presentaciones. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cuatro ediciones de este clásico inglés.

Asimismo, cabe resaltar que ambos equipos anotaron en los últimos cuatro compromisos del Manchester United en la pretemporada.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de estos equipos, y las características de los duelos en la Premier League, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cuatro presentaciones del Manchester United.

Además, se superó esa cantidad de goles en tres de los cinco amistosos de pretemporada disputados por los Gunners.

Cuotas: Manchester United vs Arsenal

Manchester United vs Arsenal: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 246 oportunidades. El balance es de 99 triunfos para Manchester United, 55 empates y 91 victorias del Arsenal. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: