Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Manchester United vs Newcastle, correspondiente a la jornada 18 de la Premier League que se jugará este viernes 26 de diciembre en Old Trafford.

Más de 2.5 goles - 1.61 vía Te Apuesto

Total córners Manchester United – Más de 5.5 córners - 1.89 vía Te Apuesto

Manchester United anota el primer gol - 1.85 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Manchester United vs Newcastle

Manchester United se enfrentará al Newcastle en un duelo correspondiente a la jornada 18 de la Premier League. Los locales no quieren perder terreno en la lucha por los puestos europeos, mientras que las urracas intentarán escalar en la clasificación.

Los Red Devils intentarán mostrar su mejor versión y recuperarse porque tienen una sola victoria en sus cuatro duelos más recientes. Los dirigidos por Rubén Amorim vienen de caer ante Aston Villa (2-1) en la jornada pasada, mientras que en su última presentación en casa igualaron con Bournemotuh (4-4). Se encuentran en la séptima casilla con 26 unidades.

Por su parte, Newcastle empató con Chelsea (2-2) el pasado fin de semana y cayó con Sunderland (1-0) en su última visita del campeonato. Las Urracas se ubican en la decimoprimera posición con 23 puntos.

Se espera un partido intenso e igualado. Por jugar en casa, Manchester United es favorito, pero las cuotas están parejas. Además, se espera una gran cantidad de tiros al arco y córners.

Duelo con varios goles

Por el estilo ofensivo de ambos equipos, y sus antecedentes más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco partidos de los dirigidos por Amorim.

Asimismo, se superó esa cantidad de córners en nueve de los últimos diez partidos del Newcastle y en dos de los anteriores tres enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 1: Manchester United vs Newcastle: Más de 2.5 goles - 1.61 vía Te Apuesto

Menos de 5.5 córners locales

Se espera que el Manchester United salga con todo al ataque, por lo que podría cobrar más de 5.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro presentaciones de los Red Devils. Asimismo, esto se dio en el anterior duelo en Old Trafford frente a este rival.

Apuesta 2: Manchester United vs Newcastle: Total córners Manchester United – Más de 5.5 córners - 1.89 vía Te Apuesto

Manchester abre el marcador

Por los antecedentes más recientes en casa, no extrañaría que Manchester United anote el primer gol del partido. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de los Red Devils en casa por la Premier League.

Esto también se dio en una de las dos visitas más recientes del Newcastle a este escenario.

Apuesta 3: Manchester United vs Newcastle: Manchester United anota el primer gol - 1.85 vía Te Apuesto

Resultado Cuotas Manchester United 2.48 Empate 3.41 Newcastle 2.75

Manchester United vs Newcastle: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 181 oportunidades. El balance es de 92 victorias del Manchester United, 41 empates y 48 triunfos del Newcastle. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: