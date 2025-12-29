Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Manchester United vs Wolves, correspondiente a la jornada 19 de la Premier League que se jugará este martes 30 de diciembre en Old Trafford.

Pronósticos: Manchester United vs Wolves

Manchester United – Total superior 2.5 - 2.25 vía Stake

Ambos equipos marcan - 1.85 vía Stake

Medio tiempo/Tiempo completo – Manchester United - 2.07 vía Stake

Análisis de apuestas Manchester United vs Wolves

Manchester United recibe la visita del Wolves en un duelo de la jornada 19 de la Premier League. Los Red Devils saldrán por un triunfo que les permita escalar a la zona de Champions League, mientras que el equipo visitante vive una campaña para el olvido, ya que apenas buscará su primera victoria.

Los dirigidos por Rubén Amorim se encuentran en la sexta casilla con 29 puntos, los mismos que Chelsea (5°) y tres unidades por debajo del cuatro lugar. Los locales vienen de vencer al Newcastle (1-0). Además, este equipo tiene una sola derrota en los anteriores ocho compromisos en casa.

Por su parte, Wolves llega con 12 derrotas consecutivas. Los colistas de la Premier League solo suman dos puntos. Vienen de caer ante Brentford (0-2) y con Liverpool (2-1) en sus dos presentaciones más recientes.

Cabe mencionar que estos clubes se vieron las caras a inicios de mes en un duelo que terminó con goleada del Manchester United (1-4). Todo apunta a que esta historia se repite ante el momento que vive cada plantel.

Goles del Manchester United

Por las diferencias entre los dos equipos, no extrañaría que Manchester United anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Amorim, donde se incluye el primer duelo de la temporada ante este rival.

Además, esto se dio en dos de los anteriores cuatro encuentros entre ambos, así como en dos de las últimas cinco visitas de Wolves.

Apuesta 1: Manchester United vs Wolves: Manchester United - Total superior 2.5 - 2.25 vía Stake

Ambos equipos marcan

Ante los últimos resultados de ambos clubes, es probable que el partido culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los anteriores seis compromisos disputados por los Red Devils en la Premier League.

De igual forma, eso se dio en tres de los cuatro partidos más recientes de los Wolves, donde se incluye el enfrentamiento con los dirigidos por Amorim. También anotaron ambos en los dos de los anteriores cuatro partidos entre estos clubes.

Apuesta 2: Manchester United vs Wolves: Ambos equipos marcan - 1.85 vía Stake

Triunfo en ambos tiempos

Por el mal momento del Wolves, es probable que Manchester United culmine arriba en el marcador tanto en el entretiempo como al final del duelo. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cuatro victorias de los Red Devils en Old Trafford.

Asimismo, Wolves en su último compromiso con Liverpool terminó abajo en el marcador al final del primer tiempo y en el cierre del duelo.

Apuesta 3: Manchester United vs Wolves: Medio tiempo/Tiempo completo - Manchester United - 2.07 vía Stake

Cuotas Manchester United vs Wolves

Resultado Cuotas Manchester United 1.32 Empate 5.50 Wolves 8.45





Manchester United vs Wolves: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 116 oportunidades. El balance es de 57 victorias del Manchester United, 20 empates y 39 triunfos del Wolves. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: