Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Melgar vs Universitario, correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo 14 de septiembre en el Estadio Arequipa.

Ambos equipos marcan – 2.00 vía Stake

– 2.00 vía Stake Más de 2.5 goles – 2.35 vía Stake

– 2.35 vía Stake Melgar anota el primer gol – 1.85 vía Stake

Análisis de apuestas Melgar vs Universitario

Melgar se medirá a Universitario en un duelo de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. La U quiere seguir en la cima de la clasificación, mientras que los rojinegros intentarán mostrar su mejor versión para acercarse a los primeros puestos.

Los locales superaron a Ayacucho (2-1) en el anterior compromiso en casa, mientras que en la fecha pasada empataron con AD Tarma (2-2). Los dirigidos por Juan Reynoso se ubican en la octava posición con nueve puntos.

Por su parte, Universitario se encuentra en lo más alto de la tabla con 15 puntos, solo uno por encima de Sporting Cristal. Además, los dirigidos por Jorge Fossati están invictos y tienen dos empates al hilo en el torneo ante Sport Huancayo y Alianza Lima.

Cabe mencionar que, en el pasado torneo, la U derrotó a Melgar (4-1), pero en el anterior compromiso en este escenario, los rojinegros se quedaron con la victoria (1-0). Para este partido se esperan varios goles por la actualidad de ambos equipos. Además, los locales aparecen como favoritos.

Ambos equipos marcan

Por los resultados más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro duelos del Melgar, así como en el enfrentamiento ante Universitario del pasado Torneo Apertura.

Además, ambos equipos anotaron en dos de las anteriores tres visitas de la U en el campeonato.

Apuesta 1: Melgar vs Universitario: Ambos equipos marcan – 2.00 vía Stake

Duelo con varios goles

Ante los últimos resultados de Melgar, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores dos compromisos de los rojinegros. También esto se dio en el partido entre ambos del pasado Torneo Apertura.

Apuesta 2:Melgar vs Universitario: Más de 2.5 goles – 2.35 vía Stake

Melgar abre el marcador

Se espera que Melgar salga con todo al ataque, por lo que podría anotar el primer gol del partido. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos compromisos de los rojinegros en casa. Además, también los locales abrieron el marcador en el anterior duelo entre ambos en este escenario.

Apuesta 3: Melgar vs Universitario: elgar anota el primer gol – 1.85 vía Stake

Cuotas: Melgar vs Universitario

Resultado Cuotas Melgar 2.35 Empate 2.90 Universitario 3.45

Melgar vs Universitario: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 53 entre ambos equipos. El balance es de 15 victorias del Melgar, 16 empates y 21 triunfos de Universitario. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: