Arranca la Europa League y los pronósticos Milan vs Benfica analizan un duelo clave. El equipo italiano busca imponer su localía, mientras que el conjunto portugués llega con una racha ofensiva formidable.

Este enfrentamiento, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Europa League, se disputará el 16 de septiembre de 2026 en el estadio San Siro. A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido.

Pronósticos del Milan vs Benfica

Victoria del Milan – 2.05 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.62 vía Stake

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Puntos clave para el partido Milan vs Benfica

El Milan ha marcado sus siete goles de esta temporada en la segunda mitad de sus partidos, sin haber anotado aún en los primeros 45 minutos.

El Benfica llega con una racha de 54 partidos sin perder en la Primeira Liga, demostrando una consistencia notable a nivel doméstico.

Los partidos del Benfica esta temporada promedian 4.16 goles, mientras que los del Milan registran un promedio de 2.75, sugiriendo un potencial ofensivo superior en el visitante.

Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica, ha comenzado la temporada en un estado de forma excepcional, con ocho goles y dos asistencias en la liga.

Análisis y estado de forma: Milan vs Benfica

El Milan inicia su camino en la Europa League con un invicto en la Serie A (dos victorias, dos empates), pero sus dos últimos resultados han sido empates 2-2 contra Juventus y Lazio. Esto evidencia una capacidad de reacción, pero también fragilidad defensiva que un equipo como el Benfica podría explotar. El equipo italiano tiende a resolver sus partidos en la segunda mitad, un factor táctico a considerar.

Por su parte, el Benfica llega a Milán en una forma casi perfecta, con una racha de once partidos sin perder en todas las competiciones. Su capacidad goleadora es su principal arma, habiendo anotado en cada uno de sus once encuentros bajo la dirección de Marco Silva, con un promedio de 3.3 goles por partido. A pesar de su dominio, su rendimiento como visitante en Europa ha sido irregular, lo que equilibra el análisis de este encuentro.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Milan

La apuesta por la victoria del equipo local se fundamenta en dos factores clave. Primero, el Milan se mantiene invicto en sus cuatro partidos oficiales bajo el mando de Ruben Amorim. Segundo, y más importante, el historial reciente del Benfica como visitante en competiciones europeas es deficiente, con solo tres victorias en sus últimos diez desplazamientos, sufriendo cinco derrotas. Esta debilidad fuera de casa justifica el favoritismo del Milan en el mercado 1X2.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Aunque el Milan es favorito, su defensa ha mostrado vulnerabilidades. Ha recibido goles en tres de sus cuatro partidos de la temporada. Su promedio de goles esperados en contra (xGA) es de 1.43, lo que indica que concede oportunidades claras. Del otro lado, el Benfica ha marcado en sus once partidos oficiales esta temporada y cuenta con un ataque muy efectivo. La combinación de una defensa local permeable y un ataque visitante letal hace que la opción de que ambos equipos anoten presente un valor considerable.

Comparativa de cuotas Milan vs Benfica

Alineaciones probables Milan vs Benfica