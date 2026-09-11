Análisis y pronósticos para el partido de La Liga entre Levante y Barcelona. A continuación, se detallan las cuotas, apuestas seguras y de valor para este emocionante encuentro.

Los pronósticos Levante vs Barcelona perfilan un claro favoritismo para el equipo visitante, que llega con un rendimiento ofensivo formidable. El partido, correspondiente a la jornada 5 de La Liga, se disputará el domingo 13 de septiembre en el Estadi Ciutat de Valencia.

Pronósticos del Levante vs Barcelona

Victoria del Barcelona – 1.18 vía Betano

Ambos equipos anotan: Sí – 1.80 vía Betano

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Puntos clave para el partido del Levante vs Barcelona

El Levante demostró ser un local fuerte, ganando siete de sus últimos ocho partidos de La Liga en casa, con una racha actual de seis victorias consecutivas.

El Barcelona marcó 17 goles en sus primeros cinco partidos de la temporada entre todas las competiciones.

La apuesta “Ambos equipos anotan” se cumplió en 13 de los últimos 17 enfrentamientos directos en el Estadi Ciutat de Valencia, incluyendo los cinco más recientes.

Raphinha, delantero del Barcelona, es el máximo goleador del equipo con ocho tantos en cinco partidos esta temporada.

Análisis y estado de forma: Levante vs Barcelona

El Barcelona llega a este encuentro en un estado de forma excepcional, con un inicio de temporada perfecto. El equipo dirigido por Hansi Flick ha ganado sus cuatro partidos de La Liga y su primer encuentro de la Champions League, mostrando una capacidad ofensiva abrumadora con 22 goles a favor y solo tres en contra en todas las competiciones.

Por su parte, el Levante presenta un rendimiento más irregular. Aunque se mantiene invicto en sus últimos tres partidos de liga, dos de ellos fueron empates sin goles como visitante. Su fortaleza radica en su desempeño en casa, donde ganó sus últimos seis encuentros ligueros, convirtiendo su estadio en una plaza difícil para cualquier rival.

Nuestra apuesta segura: victoria del Barcelona

El dominio del Barcelona en el inicio de la campaña justifica su claro favoritismo. A pesar de que el Estadi Ciutat de Valencia fue un campo complicado en el pasado, la forma actual del equipo y su poderío ofensivo, con 10 goles en sus dos partidos fuera de casa en La Liga, respaldan la probabilidad de una victoria visitante. Además, el Barcelona ganó seis de los últimos siete enfrentamientos directos contra el Levante.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

A pesar de la solidez defensiva del Barcelona esta temporada, el historial de enfrentamientos en este estadio sugiere un partido con goles de ambos lados. El Levante marcó en cada uno de sus últimos ocho partidos de La Liga en casa. La estadística es contundente: en los últimos cinco duelos directos en Valencia, ambos equipos lograron anotar. Esta tendencia histórica, combinada con la eficacia local del Levante, otorga un gran valor a esta cuota.

Comparativa de cuotas: Levante vs Barcelona

Alineaciones probables: Levante vs Barcelona