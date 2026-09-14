Presentamos los pronósticos para Atlético de Madrid vs Osasuna, un duelo clave en la quinta jornada de La Liga. Ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos, lo que promete un enfrentamiento tácticamente intenso.

El encuentro, que se disputará el 16 de septiembre de 2026 en el Metropolitano, es crucial para las aspiraciones de ambos clubes. A continuación, analizamos los mercados y las cuotas más interesantes de este partido de La Liga.

Pronósticos del Atlético Madrid vs Osasuna

Atlético Madrid gana – 1.41 vía Stake

– 1.41 vía Stake Ambos equipos anotan – 1.95 vía Stake

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Puntos clave para el partido Atlético Madrid vs Osasuna

Desde el inicio de la temporada pasada, el Atlético Madrid ha perdido solo tres de sus 21 partidos de liga en casa, ganando 16 de ellos.

Osasuna ha ganado solo tres de sus 12 partidos como visitante en La Liga durante 2026, con un saldo de siete derrotas.

El mercado de más de 2.5 goles se ha cumplido en cinco de los seis partidos oficiales del Atlético Madrid esta temporada.

El Atlético Madrid ha ganado nueve de sus últimos 10 enfrentamientos directos contra Osasuna en el estadio Metropolitano.

Análisis y estado de forma: Atlético Madrid vs Osasuna

El Atlético Madrid llega a este encuentro con el objetivo de consolidar su posición en la parte alta de la tabla. Tras una racha negativa con derrotas ante Athletic Bilbao y Liverpool, el equipo dirigido por Diego Simeone recuperó sensaciones con una contundente victoria por 3-0 sobre la Real Sociedad. Este resultado evidencia la capacidad del equipo para reponerse, especialmente al regresar a su estadio, donde su rendimiento es notablemente superior. A pesar de las ausencias por lesión de delanteros clave, el equipo ha demostrado tener recursos para generar peligro.

Por su parte, Osasuna atraviesa un momento complicado. El equipo acumula dos derrotas consecutivas, en las que ha encajado un total de siete goles, lo que refleja una fragilidad defensiva preocupante. Aunque su inicio de temporada fue positivo, su rendimiento como visitante sigue siendo un punto débil. La temporada pasada, el equipo navarro sufrió derrotas en sus visitas a los cinco equipos clasificados para la Champions League, una estadística que anticipa un desafío mayúsculo en el Metropolitano.

Nuestra apuesta segura: Atlético Madrid gana

La elección de la victoria del Atlético Madrid se fundamenta en su sólido desempeño como local. El equipo ha ganado 16 de sus últimos 21 partidos de liga en casa, convirtiendo el Metropolitano en una fortaleza. Este registro contrasta directamente con las dificultades de Osasuna fuera de casa, donde ha perdido siete de sus últimos 12 encuentros en 2026. Además, el historial de enfrentamientos directos favorece claramente a los locales, que han vencido en nueve de los últimos diez duelos en Madrid. La reciente victoria por 3-0 sugiere que el equipo ha recuperado su eficacia.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

A pesar del favoritismo local, el mercado ‘Ambos equipos anotan’ presenta un valor considerable con una cuota de 1.95. Si bien el Atlético Madrid es fuerte en casa, su defensa ha mostrado vulnerabilidades esta temporada, habiendo concedido ocho goles en cinco partidos oficiales antes de su última victoria. Osasuna, por su parte, logró marcar en su último enfrentamiento contra el Atlético y, a pesar de no anotar contra el Espanyol, generó 1.05 goles esperados (xG), lo que indica que tiene capacidad para crear ocasiones. Esta apuesta se basa en la probabilidad de que la defensa del Atlético conceda al menos un gol.

Comparativa de cuotas Atlético Madrid vs Osasuna