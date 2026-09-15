São Paulo vs. Boca Juniors se enfrentan este martes 15 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en el estadio Morumbi. La serie está abierta y pareja luego de la victoria del equipo argentino en la Bombonera (1-0). Se espera que los locales salgan con todo en busca de la remontada.

São Paulo está obligado a ganar para seguir con vida en la competencia, aunque una victoria por un solo gol llevaría la definición a los penales. Boca Juniors, por su parte, avanzará directamente a semifinales con un empate.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido.

Pronósticos São Paulo vs. Boca Juniors

Más de 1.5 goles – 1.53 vía Betano

– 1.53 vía São Paulo gana – 2.35 vía Betano

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Puntos clave para el São Paulo vs. Boca Juniors

Sao Paulo llega con dos derrotas consecutivas sin marcar goles.

Los brasileños perdieron tres de sus anteriores cinco compromisos.

Se anotaron más de 1.5 goles en tres de los últimos cuatro partidos de los brasileños.

Boca Juniors ganó 1-0 el encuentro de ida disputado en la Bombonera, con gol de Miguel Merentiel.

Los argentinos llegan con dos triunfos al hilo y 13 partidos sin perder.

São Paulo tendrá una baja importante en ataque, ya que Jonathan Calleri no podrá jugar por suspensión.

Análisis y estado de forma: São Paulo vs. Boca Juniors

São Paulo recibe la visita de Boca Juniors en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los argentinos ganaron el primer partido en la Bombonera por un solo gol (1-0), por lo que el cuadro local saldrá con todo en busca de la remontada.

El cuadro brasileño llega con resultados irregulares en sus últimos compromisos. Después de imponerse a Atlético Mineiro (2-0), perdió frente a Palmeiras por el Brasileirao (2-0), en un encuentro en el que el técnico Dorival Junior decidió reservar a algunos de sus principales jugadores pensando en la revancha ante Boca Juniors.

La localía será uno de los principales argumentos del Tricolor. En el Morumbi São Paulo tiene tres victorias consecutivas y solo una derrota en sus últimas diez presentaciones, por lo que intentará mostrar esa misma fortaleza para avanzar a la semifinal.

Por su lado, Boca Juniors necesita mantener el resultado para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con confianza después de vencer a Central Córdoba (3-1) en el campeonato argentino.

Este equipo argentino tiene 13 partidos al hilo sin perder y no recibió goles en tres de sus anteriores cinco presentaciones. Cabe mencionar que este mes en los octavos Copa Argentina superaron a Velez en penales.

Nuestra apuesta segura: más de 1.5 goles

Para este partido el mercado de más de 1.5 goles es muy atractivo. El primer encuentro terminó 1-0, el contexto de esta revancha puede ser completamente diferente por la necesidad de los locales y los espacios que puede encontrar Boca para los contragolpes.

Además, si São Paulo consigue abrir el marcador, la eliminatoria quedará completamente abierta y Boca tendrá que responder para no quedar eliminado. Es importante señalar que se anotaron más de 1.5 goles en tres de los anteriores cinco encuentros de local, así como en dos de las últimas tres presentaciones del equipo dirigido por Arruabarrena.

Apuesta de valor: São Paulo gana

Como apuesta de mayor riesgo, se puede tomar la victoria de São Paulo. El conjunto brasileño tiene la obligación de salir a buscar el resultado y contará con el respaldo de su público en el Morumbi. La derrota sufrida en la ida obliga al equipo dirigido por Dorival Junior a asumir riesgos, pero también puede convertirlo en un rival muy difícil de controlar durante los 90 minutos.

De igual forma, se debe señalar que Sao Paulo tiene tres victorias consecutivas en casa, donde se incluye el triunfo ante Bolívar en la ronda pasada. Además, ganó tres de sus cuatro presentaciones en casa en la competición.

Cuotas São Paulo vs. Boca Juniors

Alineaciones probables de São Paulo vs. Boca Juniors