Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido de Milan vs Lazio, correspondiente a la jornada 27 de la Serie A. El enfrentamiento se jugará este domingo 2 de marzo en el Estadio de San Siro de Milán.

Pronósticos: Milan vs Lazio





Lazio gana o empata el partido – 1.75 vía Betano.

– 1.75 vía Betano. Ambos equipos anotan: sí – 1.65 vía Betano.

– 1.65 vía Betano. Total de goles – menos de 3.5 – 1.39 vía Betano.

Análisis de apuestas: Milan vs Lazio

Milan enfrentará al Lazio en la fecha 27 de la Serie A. Los Rojinegros llevan una racha negativa de dos derrotas consecutivas.

El equipo dirigido por Sergio Conceiçao no pasa por su mejor momento, pues viene de perder ante el Bologna y Torino por el mismo marcador (2-1) por la Serie A.

Al frente se encuentra la Lazio, que tampoco marcha bien, ya que cayó ante Inter (2-0) e igualó sin goles ante Venezia por la liga local.

Lazio no perderá este encuentro

A pesar de que Lazio tuvo un tropiezo considerable ante Inter (0-2) en la Coppa Italia, todo apunta a que no perderá este enfrentamiento contra Milan, que viene de perder dos partidos consecutivos en la Serie A.

Por otro lado, Lazio llega con mejor presente, ubicándose en la quinta posición de la tabla con 47 puntos. Por ello, todo apunta a que al menos se llevará un empate de este duelo.

Apuesta 1 – Milan vs Lazio: visitante gana o empata el partido – 1.75 vía Betano.

Ambos equipos anotarán

No hay dudas de que este será un encuentro en el que veremos anotaciones por ambos lados, esto debido a que tanto Milan como Lazio vienen de marcar goles en sus más recientes encuentros.

Por un lado, Milan viene de marcar al menos un tanto en cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que Lazio hizo lo mismo en tres de sus más recientes cinco choques.

Apuesta 2 – Milan vs Lazio: Ambos equipos anotan: sí – 1.65 vía Betano.

Pocos goles en este encuentro

Todo apunta a que tendremos un encuentro en el no se superará la cifra de más de 3.5 goles, esto debido a que ambos equipos no llegan entonados en materia de anotaciones, por lo que no parece un encuentro que promete goles.

Además, solo en dos de los últimos seis enfrentamientos directos entre Milan y Lazio se superó la cifra de más de 2.5 goles.

Apuesta 3 – Milan vs Lazio:total de goles – menos de 3.5 – 1.39 vía Betano.

Cuotas: Milan vs Lazio

Resultado Cuotas Milan 2.12 Empate 3.50 Lazio 3.40

Milan vs Lazio: encuentros directos

El historial de los enfrentamientos directos entre ambas escuadras nos muestra un dominio del Milan, que ganó tres veces y empató y perdió en dos ocasiones.

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos entre ambos: