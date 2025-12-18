Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Napoli vs Milan, correspondiente a la semifinal de la Supercopa de Italia que se jugará este jueves 18 de diciembre en el King Saud University Stadium, Arabia Saudita.

Pronósticos: Napoli vs Milan

Menos de 2.5 goles - 1.60 vía Te Apuesto

No anotan ambos equipos - 1.83 vía Te Apuesto

Resultado primera mitad - Empate - 1.99 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Napoli vs Milan

Napoli y Milan tendrán un verdadero choque de titanes en la semifinal de la Supercopa de Italia. Se trata de un compromiso entre dos equipos que se encuentran en plena lucha por el liderato de la Serie A y ambos sueñan con levantar este trofeo.

Los dirigidos por Antonio Conte quieren retomar su mejor versión porque llegan con dos derrotas al hilo frente al Benfica (2-0) en Champions y con Udinese (1-0) en la jornada del pasado fin de semana en la Serie A.

Por su parte, Milan tiene una sola derrota en sus últimos diez compromisos. Los dirigidos por Massimiliano Allegri empataron con Sassuolo (2-2) en su duelo más reciente. Cabe mencionar que los rossoneros se encuentran en la segunda casilla de la Serie A con 32 puntos, mientras que Napoli es tercero con 31 unidades.

Otro aspecto a considerar es que Milan derrotó al Napoli en el primer enfrentamiento de la temporada disputado el pasado mes de septiembre en San Siro. Esa historia podría repetirse aunque se espera un duelo muy parejo.

Menos de 2.5 goles

Por las anteriores actuaciones de ambos equipos, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las últimas seis presentaciones del Napoli entre todas las competiciones.

De igual manera, esto se dio en tres de los cinco encuentros del Milan más recientes, así como en dos de los pasados cuatro enfrentamientos entre ambos clubes.

Apuesta 1: Napoli vs Milan: Menos de 2.5 goles - 1.60 vía Te Apuesto

No anotan ambos equipos

Se espera un partido muy luchado, por lo podrían terminar con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en siete de los últimos diez compromisos de los dirigidos por Antonio Conte entre Serie A, Copa y Champions.

Además, ambas escuadras no marcaron en cuatro de los siete duelos más recientes de los rossoneros.

Apuesta 2: Napoli vs Milan: No anotan ambos equipos - 1.83 vía Te Apuesto

Empate en el primer tiempo

Terminó igualada la primera parte en tres de los últimos cuatro partidos del Milan, por lo que esta historia podría repetirse. Además, ese pronóstico también se cumplió en la presentación del Napoli el pasado fin de semana en la Serie A.

Apuesta 3: Napoli vs Milan: Resultado primera mitad - Empate - 1.99 vía Te Apuesto

Cuotas Napoli vs Milan

Resultado Cuotas Napoli 2.93 Empate 2.89 Milan 2.68

Napoli vs Milan: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 165 oportunidades. El balance es de 49 victorias del Napoli, 52 empates y 64 triunfos del Milan. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: