Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Newcastle vs Barcelona, correspondiente a la primera fecha de la fase de liga de la Champions League que se disputará este jueves 18 de septiembre en el St James Park.

Análisis de apuestas Newcastle vs Barcelona

Newcastle y Barcelona se verán las caras en un gran duelo de la primera fecha de la fase de liga de la Champions League. Por la calidad que tienen ambas plantillas, se espera un partidazo abierto y con varios goles.

Las Urracas llegan con un récord de dos empates sin goles, una derrota y una victoria en la Premier League. Justamente ese triunfo fue el pasado fin de semana en casa por la mínima diferencia frente al Wolves (1-0).

Por su parte, Barcelona arrancó de muy buena forma la temporada. Los dirigidos por Hansi Flick tienen tres victorias y un empate en LaLiga. El pasado fin de semana los catalanes no tuvieron piedad con el Valencia (6-0).

Cabe mencionar que los blaugranas buscarán este año una revancha tras la derrota en la semifinal de la pasada Champions frente al Inter de Milán. Ante la actualidad de ambos equipos se esperan más de 2.5 goles. Además, Barcelona es favorito por el poderío de su plantel, pero las cuotas están parejas por el nivel que muestran las Urracas en St James Park.

Más de 2.5 goles

Por la capacidad en ataque del Barcelona, y sus antecedentes más recientes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en ocho de sus últimos diez encuentros, donde se incluyen las tres victorias en LaLiga.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en el duelo del Newcastle en casa frente al Liverpool (2-3) en la Premier League.

Apuesta 1: Más de 2.5 goles – 1.50 vía Stake

Goles blaugranas en ambas mitades

Ante el fútbol ofensivo del Barcelona, y sus anteriores presentaciones, no extrañaría que este equipo anote en ambas mitades. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus tres victorias en la temporada, así como en siete de los últimos nueve compromisos entre oficiales y amistosos.

También se debe señalar que las Urracas recibieron goles en ambos tiempos del Liverpool.

Apuesta 2:Barcelona anotará en ambas mitades – 2.70 vía Stake

Gol de Lewandowski

El delantero polaco, Robert Lewandowski, ya se recuperó de su lesión, por lo que podría anotar un gol en cualquier momento al ser la referencia en ataque de los blaugranas. Cabe mencionar que Lewa viene de anotar un doblete ante Valencia el pasado fin de semana.

Apuesta 3: Gol de Robert Lewandowski – 2.20 vía Stake

Cuotas: Newcastle vs Barcelona

Resultado Cuotas Newcastle 2.85 Empate 3.75 Barcelona 2.40

Newcastle vs Barcelona: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 4 oportunidades. El balance es de 3 victorias del Barcelona y un triunfo del Newcastle. El resultado de esos cuatro partidos fue el siguiente: