Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Newcastle vs Fulham, correspondiente a los cuartos de final de la EFL Cup que se jugará este miércoles 17 de diciembre en el St James Park.

Pronósticos: Newcastle vs Fulham





Ambos equipos marcan - 1.70 vía Stake

Más de 2.5 goles - 1.72 vía Stake

Más de 10.5 córners - 1.95 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Newcastle vs Fulham

Newcastle y Fulham se enfrentan en un atractivo compromiso correspondiente a los cuartos de final de la EFL Cup. Las urracas juegan en casa, por lo que aparecen como el equipo favorito, pero los visitantes quieren dar la sorpresa.

Los locales, dirigidos por Eddie Howe, viven una temporada irregular. Newcastle viene de empatar en Champions League con Bayer Leverkusen y perder con Sunderland (1-0) el pasado fin de semana por la Premier League. Cabe mencionar que, en la ronda anterior, del torneo eliminaron al Tottenham (2-0).

Por su parte, Fulham perdió dos de sus tres encuentros más recientes pero venció al Burnley (2-3) el pasado fin de semana. El cuadro londinense necesitó de los penales para eliminar al Wycombe en los octavos de final.

Newcastle aparece como favorito a pesar de su irregularidad por el poderío de su plantel y la actualidad del Fulham. Además, se espera un partido con una gran cantidad de goles.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en siete de los últimos ocho compromisos del Newcastle y en los cuatro anteriores duelos del Fulham.

Asimismo, ambos equipos anotaron en los últimos tres enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 1: Newcastle vs Fulham: Ambos equipos marcan - 1.70 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante los últimos resultados de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en siete de las ocho presentaciones más recientes de las Urracas. Igualmente, se superó esa cantidad de tantos en los cuatro duelos más recientes del Fulham.

También se anotaron más de 2.5 goles en los anteriores tres enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 2: Newcastle vs Fulham: Más de 2.5 goles - 1.72 vía Stake

Más de 10.5 córners

Por las características del partido, y el estilo de ambos equipos, no extrañaría que se cobren más de 10.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los cinco duelos más recientes del Newcastle entre todas las competiciones.

Además, en el último compromiso del Fulham se cobraron más de 10.5 córners.

Apuesta 3: Newcastle vs Fulham: Más de 10.5 córners - 1.95 vía Stake

Cuotas Newcastle vs Fulham





Resultado Cuotas Newcastle 1.70 Empate 3.80 Fulham 4.55

Newcastle vs Fulham: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 83 oportunidades. El balance es de 35 victorias del Newcastle, 15 empates y 33 triunfos del Fulham. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: