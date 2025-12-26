Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Nottingham Forest vs Manchester City, correspondiente a la jornada 18 de la Premier League que se jugará este sábado 27 de diciembre en el City Ground.

Pronósticos: Nottingham Forest vs Manchester City

Manchester City anota más de 1.5 goles - 1.60 vía Stake

Gol de Erling Haaland - 1.75 vía Stake

No anotan ambos equipos - 2.10 vía Stake

Análisis de apuestas Nottingham Forest vs Manchester City

Nottingham Forest recibe la visita del Manchester City en un encuentro correspondiente a la jornada 18 de la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola no quieren perder terreno en la lucha por el campeonato, mientras que el cuadro local necesita sumar para alejarse de la zona de descenso.

Los Citizens llegan en gran momento. Tienen siete triunfos consecutivos entre la Premier League y la Champions. En su último compromiso, los de Guardiola golearon al West Ham (3-0). Ese mismo resultado lo consiguieron en la anterior presentación fuera de casa frente al Crystal Palace (0-3). Se ubican en la segunda posición con 37 puntos, a solo dos del Arsenal.

Por su lado, Nottingham perdió dos de sus anteriores tres presentaciones en la Premier League, aunque los dirigidos por Sean Dyche vienen de vencer al Tottenham (3-0) en su pasada presentación como local. Se encuentran en la decimoséptima casilla con 18 puntos, cinco por encima de West Ham (18°).

Ante la actualidad de ambos equipos, Manchester City aparece como el claro favorito. Además, se espera un compromiso con más de 2.5 goles y una gran cantidad de córners.

Goles del City

Por el buen momento de los dirigidos por Guardiola, y su poderío ofensivo, es probable que anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas siete presentaciones de los Citizens entre todas las competencias.

Asimismo, esto se dio en cuatro de los cinco partidos más recientes ante Nottingham Forest.

Apuesta 1: Nottingham Forest vs Manchester City: Manchester City anota más de 1.5 goles - 1.60 vía Stake

Olfato goleador

Erling Haaland vive una temporada de ensueño con 19 goles en 17 partidos de Premier League, por lo que podría anotar en cualquier momento. Cabe mencionar que el noruego consiguió un doblete en la pasada jornada.

El delantero también anotó en una de las anteriores dos visitas del Manchester City a este escenario.

Apuesta 2: Nottingham Forest vs Manchester City: Gol de Erling Haaland - 1.75 vía Stake

Duelo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, es probable que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores cinco compromisos entre Nottingham Forest y Manchester City. Además, esto se dio en ocho de los anteriores diez encuentros de los locales.

De igual forma, ambos equipos no marcaron en los últimos tres partidos de los dirigidos por Pep Guardiola.

Apuesta 3: Nottingham Forest vs Manchester City: No anotan ambos equipos - 2.10 vía Stake

Cuotas Nottingham Forest vs Manchester City

Resultado Cuotas Nottingham Forest 5.15 Empate 4.45 Manchester City 1.57

Nottingham Forest vs Manchester City: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 106 oportunidades. El balance es de 33 victorias del Nottingham Forest, 28 empates y 45 triunfos del Manchester City. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: