Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, que se jugará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Ambos equipos anotan - 2.15 vía Stake

- 2.15 vía Stake Resultado primera mitad - Empate - 1.95 vía Stake

- 1.95 vía Stake Más de 8.5 córners - 1.52 vía Stake

Análisis de apuestas Palmeiras vs Flamengo

Palmeiras y Flamengo se enfrentan en la gran final de la Copa Libertadores. Ambos equipos buscarán su cuarta consagración en la competición, así como la tercera en los últimos siete años que han sido dominados por el fútbol brasileño.

Es importante señalar que Flamengo buscará revancha porque cayó en la prórroga frente al Verdao en la final de la Libertadores del año 2021. Además, el Fla llega como el equipo favorito por su espectacular presente en el Brasileirao, ya que se encuentra muy cerca de la consagración.

Palmeiras no vive un buen momento. Los dirigidos por Abel Ferreira tienen cinco partidos sin ganar, con lo que perdieron terreno en la lucha con Flamengo por el título del Brasileirao. El Verdao viene de caer frente a Gremio (3-2) en su última presentación. En la semifinal del torneo, eliminaron a la Liga de Quito con una gran goleada en el duelo de vuelta (4-3)

Por su parte, Flamengo llega con una sola derrota en sus ocho encuentros más recientes. Los comandados por Filipe Luis empataron con Atlético Mineiro (1-1) en su último compromiso. Asimismo, en la semifinal dejaron en el camino a Racing Club.

Cabe mencionar que el Fla ganó los dos duelos entre ambos del presente año, por lo que esa historia podría repetirse. Más allá que el Flamengo es favorito, se debe tener claro que el partido puede ser bastante parejo y no extrañaría que se defina en la prórroga.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en dos de los anteriores tres duelos entre Palmeiras y Flamengo. También esto se dio en cinco de las últimas seis presentaciones del Fla, así como en el duelo de los dirigidos por Ferreira en la pasada jornada del Brasileirao.

De igual forma, marcaron ambos equipos marcaron en tres de las últimas cuatro finales de Libertadores.

Apuesta 1: Palmeiras vs Flamengo: Ambos equipos anotan - 2.15 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Se espera que el partido sea parejo, por lo que podría culminar empatado el primer tiempo. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres compromisos entre ambos equipos en el Brasileirao. Además, esto se dio en las cuatro presentaciones más recientes de los dirigidos por Abel Ferreira.

Apuesta 2: Palmeiras vs Flamengo: Resultado primera mitad - Empate- 1.95 vía Stake

Más de 8.5 córners

Es probable que se cobren más de 8.5 tiros de esquinas por las características del partido y de la cancha, así como el estilo de juego que tienen ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro presentaciones del Palmeiras.

También se superó esa cantidad de córners en dos de los cuatro duelos más recientes del Fla y en el último partido entre ambos disputado el mes pasado.

Apuesta 3: Palmeiras vs Flamengo: Más de 8.5 córners - 1.52 vía Stake

Resultado Cuotas Palmeiras 3.30 Empate 2.95 Flamengo 2.40

Palmeiras vs Flamengo: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 57 ocasiones. El balance es de 18 victorias del Palmeiras, 20 empates y 18 triunfos del Flamengo. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: