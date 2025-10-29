Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Alianza Lima vs Melgar, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará el viernes 31 de octubre en el Matute.

Pronósticos: Alianza Lima vs Melgar





Ambos equipos marcan - 2.05 vía Stake

- 2.05 vía Stake Más de 2.5 goles - 2.25 vía Stake

- 2.25 vía Stake Alianza Lima anota el primer gol - 1.57 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Alianza Lima vs Melgar

Alianza Lima y Melgar se enfrentarán en un atractivo duelo de la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Luego de la consagración de Universitario en el semestre, a estos equipos les queda la lucha por conseguir el boleto a la Copa Libertadores.

Los blanquiazules necesitan ganar para escalar a la segunda casilla de la tabla acumulada que les brinda una posición privilegiada en los playoffs que definirán el equipo que acompañará a la U en la fase de grupos del máximo torneo continental.

En estos momentos Melgar ocupa el segundo lugar de la Acumulada con 63 puntos, pero Alianza Lima es tercera con 61 y Melgar es cuarto con 55. Los dirigidos por Néstor Gorosito llegan con dos triunfos al hilo y vienen de vencer a Sport Huancayo (1-2) en la jornada anterior.

Por su parte, Melgar derrotó en su anterior presentación a Sport Huancayo (2-0), pero perdió en su último duelo fuera de casa con Sport Boys (1-0). Esa es la única derrota de los rojinegros en sus cinco partidos más recientes.

Es importante señalar que, en el Apertura, los blanquiazules vencieron a este rival por la mínima diferencia (0-1). En esta ocasión, los dirigidos por Gorosito aparecen como titulares por jugar en casa.

Ambos equipos marcan

Por los resultados más recientes de Alianza Lima, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cinco presentaciones de los dirigidos por Néstor Gorosito en el Torneo Clausura.

Además, esto también se dio en el anterior encuentro entre ambos disputado en el Matute (1-1).

Apuesta 1: Alianza Lima vs Melgar: Ambos equipos marcan - 2.05 vía Stake

Más de 2.5 goles

Por todo lo que está en juego, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las últimas ocho presentaciones de Alianza Lima entre el Torneo Clausura y la Copa Libertadores.

También se superó esa cantidad de goles en una de las dos victorias más recientes de Melgar en el semestre.

Apuesta 2: Alianza Lima vs Melgar: Más de 2.5 goles - 2.25 vía Stake

Locales abren el marcador

Por el fútbol que muestra Alianza Lima en casa, y su buen momento, es probable que los blanquiazules anoten el primer gol del partido. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus tres duelos más recientes frente a su afición, así como en el partido ante Melgar del pasado Torneo Apertura.

De igual manera, los dirigidos por Gorosito abrieron el marcador en su última presentación frente a Sport Huancayo.

Apuesta 3: Alianza Lima vs Melgar: Alianza Lima anota el primer gol - 1.57 vía Stake

Cuotas Alianza Lima vs Melgar





Resultado Cuotas Alianza Lima 1.85 Empate 3.55 Melgar 4.10

Historial de enfrentamientos Alianza Lima vs Melgar

Estos equipos se enfrentaron en 55 oportunidades. El balance es de 20 victorias de Alianza Lima, 15 empates y 19 triunfos de Melgar. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: