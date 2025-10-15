Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Alianza Lima vs Sport Boys, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este jueves 16 de octubre en el Matute.

Pronósticos: Alianza Lima vs Sport Boys





Más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Alianza Lima anotará en ambas mitades – 2.20 vía Stake

– 2.20 vía Stake Resultado Primera Mitad – Alianza Lima – 1.90 vía Stake

Análisis de apuestas Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima se verá las caras con Sport Boys en un compromiso de la jornada 14 del Torneo Clausura. Los blanquiazules quieren recuperar su mejor versión para acercarse a los primeros lugares, mientras que el cuadro visitante aspira extender su racha de cuatro duelos sin perder.

Los dirigidos por Néstor Gorosito llegan con la necesidad de salir del mal momento, ya que perdieron tres de sus anteriores cuatro presentaciones entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana. En la pasada jornada, los blanquiazules cayeron frente a Alianza Universidad de Huánuco (2-1) y se encuentran en la séptima casilla con 18 puntos.

Por su parte, Sport Huancayo tiene dos triunfos consecutivos ante Alianza Huánuco (2-3) y Sport Huancayo (2-1). Este equipo dirigido por Juan Cabanillas se encuentra en la decimoquinta posición con 12 unidades.

Cabe mencionar que Alianza Lima llega con tres victorias al hilo ante este rival. En el pasado Apertura, los blanquiazules ganaron por la mínima diferencia. Se espera un partido abierto para esta ocasión, pero los locales son claros favoritos.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de ambos planteles, y sus antecedentes más recientes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cinco compromisos de los dirigidos por Néstor Gorosito.

Además, se superó esa cantidad de goles en tres de los anteriores cuatro duelos de Sport Boys.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Sport Boys: Más de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

Goles en ambas mitades

Se espera un cuadro de Alianza Lima volcado al ataque, por lo que podría marcar al menos un gol en ambos tiempos. Esto se dio en dos de los tres encuentros más recientes de los dirigidos por Gorosito en el Torneo Clausura.

Asimismo, esto se dio en el último compromiso entre ambos en este escenario (Triunfo de Alianza Lima 3-0).

Apuesta 2: Alianza Lima vs Sport Boys: Alianza Lima anotará en ambas mitades – 2.20 vía Stake

Dominio de los locales

Es probable que Alianza Lima termine arriba en el marcador al entretiempo porque se espera un cuadro local muy ofensivo por la necesidad de recuperarse frente a su afición. Ese pronóstico se cumplió en una de las últimas dos victorias en casa, así como en dos de los anteriores tres encuentros ante este rival.

Apuesta 3: Alianza Lima vs Sport Boys: Resultado Primera Mitad – Alianza Lima – 1.90 vía Stake

Cuotas: Alianza Lima vs Sport Boys





Resultado Cuotas Alianza Lima 1.37 Empate 4.60 Sport Boys 8.45

Alianza Lima vs Sport Boys: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 37 oportunidades. El balance es de 21 victorias de Alianza Lima, 8 empates y 8 triunfos de Sport Boys. Los resultados de los últimos cuatro duelos fueron los siguientes: